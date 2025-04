Sara Tommasi: “Per una serata in discoteca anche 10.000 euro. Che stupida, avevo paura di…”

Sorridente e serena, Sara Tommasi oggi racconta con lucidità e coraggio una storia personale fatta di luci accecanti e di ombre profonde. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, la showgirl – laureata alla Bocconi e nota al grande pubblico per le sue partecipazioni televisive – ripercorre i momenti più belli e quelli più dolorosi della sua vita, segnata dal disturbo bipolare e da un periodo di sbandamento che l’ha tenuta lontana dalla scena pubblica. “Sto bene, ho ritrovato l’equilibrio accanto al mio compagno. Viviamo tra Terni e Sharm el-Sheikh”, racconta. Un presente sereno, dopo un passato burrascoso, segnato da ricoveri e da errori compiuti anche a causa della malattia. “Se avessi ascoltato mia madre e mi fossi fermata, forse tante cose non sarebbero accadute. In quel momento, però, pensavo che mi volessero allontanare dalla tv. Non capivo”.

“Con Lele Mora il mio esordio. Guadagnavo 10.000 euro a serata”

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene quasi per caso: “Conobbi Lele Mora in discoteca, mi dissero che era il manager delle dive e mi presentai. Da lì iniziarono i casting, le serate, le prime esperienze televisive”. A Paperissima lavorava già ai tempi della laurea, poi arrivarono L’Isola dei Famosi nel 2006, le apparizioni con Simona Ventura, Gerry Scotti, Fabrizio Frizzi. “Anni magici – dice – ricordo l’affetto, i fiori in camerino, gli autografi. Guadagnavo anche 10.000 euro a serata, e ho investito tutto nell’immobiliare”. Ma presto le luci si spengono. Le prime avvisaglie della malattia, la fatica di accettare il disturbo, l’uso di sostanze al posto dei farmaci, il crollo. “Sono stata ricoverata tre volte. I primi due ricoveri neanche li ricordo. L’ultimo è durato sei mesi, a Villa Maria Pia”.

Il dolore, la giustizia, la rinascita

Non nasconde i suoi sbagli, né i momenti più controversi: “Ho sbagliato anche io. Ho fatto scelte discutibili. Dopo la denuncia per i film porno, il Tribunale ha assolto tutti, ma il processo è stato lungo e doloroso. Ora non ci penso più, è acqua passata. Ho imparato tanto, soprattutto a non voltarmi dall’altra parte quando il corpo e la mente chiedono aiuto”. Il monologo alle Iene, nel quale parlava apertamente del disturbo bipolare, ha avuto un grande impatto. “Mi hanno scritto in tanti: ragazzi, genitori, persone che vivono le stesse difficoltà. Il problema non è la malattia, è non accettarla”.

Una nuova vita e un futuro aperto

Oggi Sara Tommasi guarda avanti. “Per strada mi riconoscono, mi chiedono come sto. Questo affetto mi dà forza. Se arriveranno proposte lavorative, le valuterò con mio marito”. Nel frattempo ha ritrovato l’amicizia con Alessandra Pierelli – conosciuta ai tempi dell’Isola – con cui ha lanciato una linea di gioielli, “Butterfly”, per Capricci Store. E del famoso calendario per Max? “Ma sì, l’hanno fatto anche Canalis e Santarelli. Grazie a quello feci anche il film Ultimi della classe e vinsi una targa come miglior attrice emergente”. Un passato ingombrante, una guarigione lenta e consapevole. E un presente che, finalmente, ha il sapore della pace.