Scommesse sul Conclave: per i bookmaker inglesi Parolin è il favorito

LONDRA – Non è passato molto tempo dalla notizia della scomparsa di Papa Francesco che già, nel Regno Unito, sono state aperte le prime scommesse sul suo successore.

Una tradizione consolidata per i bookmaker inglesi, che in occasione di eventi epocali come la morte di un regnante o di un Pontefice aprono immediatamente le lavagne delle quote.

E anche questa volta non hanno fatto eccezione.

Il nome in cima alla lista è quello del cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato Vaticano.

Lo storico marchio britannico William Hill lo dà favorito a quota 2,75 – corrispondente a una probabilità di circa il 22% – mentre altri operatori propongono quote più caute, comprese tra 3,5 e 4 volte la posta.

A favorire Parolin, secondo gli allibratori, sarebbero la sua lunga esperienza diplomatica e un profilo teologico moderato, in linea con il pontificato appena concluso.

A pari quota con Parolin c’è il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nome di spicco dell’ala progressista della Chiesa e volto noto anche fuori dai confini asiatici.

Il terzo candidato più quotato è il cardinale ghanese Peter Turkson, a quota 9,00, considerato il rappresentante di punta di una Chiesa sempre più attenta alla crescita dell’Africa cattolica.

In lizza anche l’italiano Matteo Zuppi, a 8,00, nome vicino alle posizioni sociali e pastorali di Francesco, e il canadese Marc Ouellet, più indietro a 15 contro 1.

Secondo gli esperti del settore, però, la corsa al soglio di Pietro è solo all’inizio. Il conclave che designerà il nuovo Papa promette di essere aperto e ricco di sorprese. E intanto, tra fede e statistiche, il mondo osserva.

Lo riporta quotidianodipuglia.it