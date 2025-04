Con la scossa di magnitudo 2.2 registrata alle ore 11.55 di lunedì 21 aprile 2025 al largo della Costa Garganica, sale a 50 il numero dei terremoti di magnitudo pari o superiore a 2.0 localizzati in provincia di Foggia dall’inizio dell’anno. Un dato significativo che conferma la persistenza dello sciame sismico in corso nell’area del Promontorio del Gargano, in particolare tra Torre Mileto, San Nicandro Garganico e Lesina.

L’evento sismico odierno è stato rilevato dalla sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), con coordinate geografiche 41.9333°N e 15.4885°E, a una profondità di 6 km. L’epicentro è stato localizzato a circa 12 chilometri da San Nicandro Garganico e a 13 da Lesina.

La scossa più forte finora si è verificata venerdì 14 marzo, con una magnitudo di 4.7, ed è stata avvertita distintamente in gran parte della Puglia e in alcune aree del Molise.

Da allora, secondo quanto dichiarato dal sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, si sono registrate oltre 100 repliche sismiche, a testimonianza di un’attività tellurica ancora intensa.

“La prevenzione e l’informazione alla cittadinanza restano fondamentali”, ha sottolineato Vocale. “Viviamo in un territorio sismicamente attivo e dobbiamo essere pronti a convivere con questa realtà.”

L’INGV continua a monitorare costantemente l’area e invita la popolazione a seguire solo fonti ufficiali per restare informata. Le autorità locali, dal canto loro, rassicurano: al momento non si registrano danni a persone o cose, ma permane alta l’attenzione.

L’evento conferma come il Gargano, già noto per la sua vulnerabilità sismica, stia vivendo un periodo di particolare attività tettonica. Un fenomeno che richiama ancora una volta l’importanza di una cultura della prevenzione e della sicurezza.