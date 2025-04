Tragico schianto con la Jaguar nel Reggiano: muore il pugliese Michele Lucchese

REGGIO EMILIA – Un volo fuori strada ad alta velocità, poi lo schianto in un campo a lato della carreggiata: ha perso la vita così Michele Lucchese, 48 anni, originario di Manduria (Taranto), ma da tempo residente nella Val d’Enza.

L’incidente è avvenuto nella serata di lunedì 21 aprile, intorno alle 20.40, in via Ungaretti, a Montecchio.

Lucchese viaggiava sul sedile del passeggero di una Jaguar guidata da un amico di 35 anni.

L’auto, secondo i primi rilievi della Polizia stradale, procedeva a velocità molto sostenuta quando ha perso aderenza, uscendo di strada per decine di metri e terminando la corsa in un campo.

Per Lucchese non c’è stato nulla da fare. Illeso, ma sotto shock, il conducente: è stato sottoposto ad alcol test.

Secondo le testimonianze raccolte, i due amici si erano allontanati da una grigliata organizzata da un gruppo di tifosi della Reggiana, squadra per cui Michele tifava con passione.

“Dai, vieni che provo la macchina”, avrebbe detto il conducente poco prima di partire. Quel giro in auto si è trasformato in tragedia.

Lucchese, separato e padre di due figlie, lavorava come metalmeccanico e aveva trovato nella comunità reggiana una nuova famiglia, legandosi in particolare al Gruppo Vandelli, uno dei principali gruppi del tifo organizzato granata.

La grigliata era nata come momento conviviale in una giornata di campionato sospeso per la morte di Papa Francesco. Si è chiusa nel peggiore dei modi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco.

Lo riporta corrieredibologna.corriere.it