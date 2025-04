A Manfredonia torna il “Road to Battiti”: la musica accende l’estate in città ph RadioNorba

Vent’anni di musica, emozioni e partecipazione: Radio Norba Cornetto Battiti Live festeggia nel 2025 un anniversario speciale, e lo fa nel modo che gli è più congeniale: portando la musica nelle piazze, tra la gente, nei luoghi simbolo della Puglia. Anche Manfredonia sarà protagonista di questo viaggio musicale, scelta tra le dieci città pugliesi che ospiteranno le tappe del tour itinerante “Road to Battiti”, preludio degli show principali dell’estate. Per la città sipontina si tratta di un’occasione di grande visibilità, ma anche di orgoglio territoriale: palcoscenico naturale tra mare e cultura, Manfredonia si prepara ad accogliere migliaia di fan, artisti di fama nazionale e troupe televisive, in un evento che promette spettacolo e partecipazione. La data ufficiale verrà comunicata nelle prossime settimane, ma l’entusiasmo è già palpabile.

Il format, sostenuto anche quest’anno dal progetto di marketing territoriale #weareinpuglia promosso da Pugliapromozione, ha saputo coniugare intrattenimento e valorizzazione dei luoghi. L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni concerto in un’esperienza turistica e culturale, valorizzando le bellezze naturali e architettoniche delle città ospitanti. L’edizione 2025 si aprirà con “Road to Battiti”, un tour itinerante che attraverserà dieci affascinanti città pugliesi, ognuna con la sua anima, il suo ritmo e la sua voglia di accogliere migliaia di appassionati. Taranto, Manfredonia, Andria, Ostuni, Galatina, Trani, Bitonto, Gallipoli, Bari e Mesagne: queste le location selezionate per ospitare i concerti che anticiperanno gli appuntamenti principali.

Mentre le radio iniziano a diffondere le prime hit dell’estate 2025, gli artisti che animeranno il palco di Battiti Live scaldano i motori. L’edizione del ventennale promette grandi nomi, nuove scoperte musicali e un’atmosfera da festival internazionale. Le serate saranno trasmesse in diretta e in differita sui canali Mediaset, amplificando l’eco mediatica dell’evento in tutta Italia.

Nei prossimi giorni verranno annunciati date, artisti e dettagli organizzativi. Ma una cosa è certa: a Manfredonia, la musica torna a battere forte.