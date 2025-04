“Amore mio, non abbiamo vinto”: l’ultimo saluto di Alessandra a Donato Metallo ph repubblica bari

LECCE – “E niente amore mio, alla fine non abbiamo vinto”. Con queste parole, cariche di dolore e amore, Alessandra Caiulo ha salutato pubblicamente il compagno Donato Metallo, scomparso dopo una lunga battaglia contro un tumore.

Un addio affidato ai social, che in poche ore ha commosso migliaia di persone.

Metallo, ex sindaco di Racale e consigliere regionale del Partito Democratico, si era ritirato a gennaio per motivi di salute.

Nonostante la malattia, aveva trovato la forza di tornare in aula per firmare una legge a cui teneva profondamente: quella contro l’omobitransfobia, una battaglia che aveva fatto sua con passione e convinzione.

A pochi giorni dalla sua morte, avvenuta il 22 aprile, la compagna ha scelto di ricordarlo pubblicamente, restituendo con parole semplici e dirette la dimensione più intima di un uomo che, oltre alla politica, era padre di un bambino di dieci mesi e compagno presente.

“Adesso avrei bisogno di uno di quei tuoi abbracci stretti stretti – scrive Caiulo – delle tue labbra sulla fronte, di sentirmi dire ‘amore, per forza ce la dobbiamo fare’. E invece sono qui, in questa bolla che non sa né di cielo né di terra”.

Il post si chiude con un’immagine potente: “Il sole è alto stamattina, come volevi tu, e finalmente hai visto il mare. Ho chiesto la tua banda e il bolero per te domani, voglio che sia luce”. Il funerale si terrà giovedì 24 aprile, alle 17.30, in piazza San Sebastiano a Racale.

Poche ore dopo la scomparsa di Metallo, Alessandra aveva già condiviso un primo messaggio, breve e intenso: “Insegnami tu”.

Ora, con queste nuove parole, ha dato voce al vuoto e alla gratitudine, rendendo omaggio a una storia d’amore interrotta troppo presto, ma che lascia dietro di sé una traccia profonda.

