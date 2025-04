Asili nido, parte la preiscrizione 2025/2026: il modulo va consegnato in doppio originale

L’Ambito Territoriale Manfredonia – Mattinata – Monte Sant’Angelo – Zapponeta informa che, per l’anno educativo 2025/2026, la Regione Puglia ha approvato il modulo ufficiale per la preiscrizione ai servizi educativi rivolti a bambine e bambini da zero a tre anni. Il modulo consente ai nuclei familiari di manifestare il proprio interesse all’inserimento nelle strutture accreditate, come nidi, micronidi, sezioni primavera, centri ludici per la prima infanzia o altri servizi autorizzati, in attesa della pubblicazione dell’Avviso pubblico per l’accesso ai buoni educativi regionali.

Questa misura intende facilitare l’incontro tra famiglie e servizi educativi, andando incontro all’esigenza di superare le difficoltà legate all’uso esclusivo di procedure digitali. Il modulo, disponibile in formato editabile sul portale “Studio in Puglia” all’indirizzo https://www.studioinpuglia.regione.puglia.it/wp-content/uploads/ALLEGATO_A-_MODULO.pdf, va compilato in ogni sua parte e consegnato direttamente all’unità di offerta prescelta, in doppio originale. La struttura dovrà controfirmare una copia per ricevuta, che resterà alla famiglia. Tale documento, debitamente sottoscritto da entrambe le parti, potrà essere valorizzato successivamente in piattaforma, al momento della presentazione della domanda per l’accesso ai benefici economici.

La Regione ha previsto due finestre temporali per la presentazione delle domande da parte delle famiglie: la prima si aprirà nel mese di maggio, la seconda ad agosto. I soggetti interessati sono invitati a presentare con anticipo la domanda preventiva alla struttura accreditata scelta, in conformità con le disposizioni regionali. Per il servizio di Asilo Nido “Raggio di Sole”, la domanda di preiscrizione dovrà essere consegnata in doppio originale presso la struttura di via Florio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 11.00, chiedendo la controfirma per ricevuta, utile ai fini della successiva valorizzazione del documento nell’ambito delle procedure di finanziamento.

L’Ambito è già operativo per accompagnare questo percorso e supportare le famiglie che intendono accedere ai servizi educativi, garantendo continuità, informazione e orientamento. Chiunque abbia bisogno di chiarimenti o supporto nella compilazione può rivolgersi agli uffici del Piano Sociale di Zona in via San Lorenzo n. 47 o contattare l’unità educativa più vicina.