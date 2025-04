Manfredonia, 23 aprile 2025 – Il Presidente del Consiglio Comunale ha convocato una nuova seduta del Consiglio Comunale, in sessione straordinaria e in seconda convocazione, per martedì 29 aprile 2025 alle ore 9:00 presso la Sala Consiliare di Palazzo San Domenico.

La riunione sarà chiamata a discutere e deliberare su un ordine del giorno articolato e di particolare rilievo, che spazia da interventi urbanistici e variazioni di bilancio a mozioni di forte contenuto politico e sociale.

Tra i principali punti all’esame dell’aula figurano:

Urbanistica e opere pubbliche – Riapprovazione del progetto esecutivo per le opere di urbanizzazione primaria relative all’insula CA4 del PRG vigente, con avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità. Inoltre, sarà discusso il progetto di rigenerazione urbana del Parco di Grotta Scaloria, finanziato con fondi POR Puglia 2014/2020 (Asse XII Azione 12.1), con relativa variante urbanistica. Variazioni di bilancio e debiti fuori bilancio – In discussione la ratifica della deliberazione di Giunta n. 63 del 26 marzo 2025 e l’approvazione della seconda variazione di bilancio per il triennio 2025-2027. Il Consiglio sarà inoltre chiamato a riconoscere la legittimità di diversi debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e procedimenti esecutivi, tra cui quelli relativi alla società Edil Ter S.r.l. e a decisioni del Giudice di Pace di Manfredonia e della Corte d’Appello di Bari. Mozioni consiliari – Particolare attenzione sarà dedicata alle mozioni presentate dai consiglieri Alfredo De Luca e Gianluca Totaro. Il consigliere De Luca propone due mozioni dal forte contenuto politico: una a favore della tregua nella Striscia di Gaza e una contro il progetto europeo “ReArm Europe”. Da parte sua, Totaro sollecita il rilancio della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, con l’elettrificazione e l’attivazione del servizio per tutto l’anno, oltre a due mozioni su tematiche internazionali: il riconoscimento dello Stato di Palestina secondo il principio dei “due popoli, due Stati” e una netta opposizione al piano di riarmo europeo.

Tutti i testi delle proposte di deliberazione e gli allegati relativi sono disponibili per la consultazione pubblica sul portale istituzionale del Comune di Manfredonia:

👉 Link diretto