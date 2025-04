Emergenza idrica, il Molise apre alla Puglia, il governatore Roberti: "Ok, ma deve pagarla" PH repubblica

FOGGIA – «La Puglia vuole l’acqua del Molise? Siamo pronti a essere solidali, ma dovrà pagarla».

Il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, chiarisce la posizione del suo territorio al termine del vertice sull’emergenza idrica tenutosi a Bari presso la sede di Acque del Sud.

Un confronto a più voci, convocato dal commissario straordinario nazionale Nicola Dell’Acqua, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni Puglia, Basilicata, Campania, dei Consorzi di Bonifica, dell’Autorità di Distretto e dell’Acquedotto Pugliese.

Al centro del dibattito, la richiesta di parte della Puglia di poter accedere a parte dell’acqua in eccesso del Molise, che attualmente – come sottolineato da Roberti – “viene dispersa in mare” dalla diga del Liscione.

Il governatore molisano ha ribadito l’apertura al dialogo e alla collaborazione, ma ha posto dei paletti chiari: “La Regione Molise – ha spiegato – è disponibile a una gestione condivisa della risorsa, a patto che siano garantiti interventi a beneficio dei nostri territori. Parliamo del dragaggio della diga del Liscione, della riqualificazione della Piana di Melanico, dei canali irrigui e delle centrali di pompaggio nel Basso Molise”.

Un messaggio che punta a bilanciare solidarietà e sostenibilità economica, sottolineando la necessità di trasformare l’emergenza in un’occasione per investire in infrastrutture idriche.

Una linea, quella molisana, che ha trovato sponda nel commissario Dell’Acqua, il quale – fa sapere l’ufficio comunicazione della Regione Molise – ha espresso apprezzamento per la visione proposta, e si è detto disponibile a valutare soluzioni che migliorino l’utilizzo irriguo dell’acqua, “in un’ottica di efficienza e cooperazione tra territori”.

L’accordo, insomma, è possibile. Ma sarà a condizioni precise: acqua sì, ma non gratis.

