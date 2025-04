Emyly Cabor torna sulla scena musicale con “Attimi”: un viaggio sonoro tra sogno e realtà

San Severo, FG – Dopo un periodo di intensa ricerca interiore e artistica, Emyly Cabor fa il suo ritorno sulla scena musicale con il suo primo album ufficiale, Attimi, un lavoro intimo e ricco di suggestioni che fonde melodia, emozione e sperimentazione in nove tracce senza tempo. Pubblicato e prodotto presso l’Edrecords Studio del maestro Edgardo Caputo – considerato tra i produttori più innovativi della scena pugliese – Attimi è molto più di una semplice raccolta di canzoni: è un diario sonoro, una narrazione musicale che restituisce le sfumature di un’anima in costante evoluzione.

«In Attimi ho inciso frammenti della mia vita – racconta la cantautrice – cercando di far vivere ciò che percepisce la mia anima. Le parole unite alla musica sono tutto ciò che abbiamo per comunicare, per connetterci al prossimo. Ogni brano è una mappa da decifrare con il cuore». Tra armonie sospese e atmosfere sognanti, Emyly Cabor ci conduce in un viaggio che attraversa ricordi, emozioni e visioni, mescolando reale e surreale in un continuum sonoro che avvolge e sorprende. La sua voce, sempre intensa e avvolgente, si fa guida in un percorso che abbraccia l’ascoltatore, come un racconto sussurrato tra le pieghe del tempo.

Il progetto, reso ancora più prezioso dalla partecipazione di artisti come la cantautrice Graziana Di Nunzio e il vocalist manfredoniano Michele Bottalico, vede il singolo Anam – uscito il 24 aprile – come brano di lancio. I due artisti duettano con Emyly anche in Cristalli Rosa, singolo già noto al pubblico e prodotto nel 2024. Il videoclip dell’intero album è disponibile sul canale ufficiale dell’artista: www.youtube.com/@lespressionelsegno, offrendo un’esperienza visiva che amplifica il valore evocativo delle tracce.

Il produttore Edgardo Caputo sottolinea con entusiasmo la collaborazione con Cabor: «Lavoro con Emyly sin dal suo primo singolo Il Sole (2022) e ogni progetto è un’occasione di esplorazione creativa. Attimi è un caleidoscopio sonoro in cui si intrecciano atmosfere acustiche, sfumature rock e incursioni nella dance. La sua personalità artistica le permette di muoversi con naturalezza tra i generi più moderni e orchestrazioni complesse da musical o colonne sonore». Nata a San Severo, in provincia di Foggia, Emyly Cabor rappresenta oggi una delle voci più autentiche e personali del panorama cantautorale emergente del Sud Italia. Con Attimi, consegna al pubblico un’opera densa di poesia, forza e sensibilità, confermando la sua capacità di emozionare e di creare connessioni profonde attraverso la musica.