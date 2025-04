FOGGIA – Si allarga l’inchiesta sui presunti raggiri ai danni delle compagnie assicurative con epicentro a Foggia.

Dopo il processo già in corso, arriva al vaglio del giudice per l’udienza preliminare una seconda tranche dell’indagine a carico degli avvocati Michele e Alessandro Mongelli, accusati ora anche di falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari, oltre che di falso.

Secondo la Procura, i due legali – già imputati in un procedimento parallelo – avrebbero pagato 100 euro a testimoni compiacenti affinché rendessero dichiarazioni mendaci in sede civile, alterando la dinamica degli incidenti stradali al centro delle cause per il risarcimento.

Il tutto si sarebbe svolto in procedimenti davanti al giudice di pace, tra novembre 2021 e giugno 2023.

Le accuse spaziano su 25 capi di imputazione, tra cui 16 episodi di falsa testimonianza, 8 casi di corruzione e 1 falsità materiale legata a una patente contraffatta.

La vicenda si intreccia con l’inchiesta principale che portò, il 26 ottobre 2023, all’arresto di quattro imputati (poi tornati liberi) e al processo abbreviato richiesto dai fratelli Mongelli.

Al centro del presunto meccanismo fraudolento c’era l’utilizzo di documenti falsi per ottenere dal notaio procure speciali con cui i Mongelli avrebbero incassato direttamente i risarcimenti sui propri conti, in nome e per conto di clienti fittizi.

A far scattare l’allarme fu proprio il notaio, che nel gennaio 2023 segnalò alla Polizia una patente sospetta inviata via mail da Alessandro Mongelli.

La foto non corrispondeva a quella del reale titolare del documento. Da lì l’avvio delle indagini.

L’inchiesta principale riguarda 17 riscossioni per un totale di oltre 41mila euro, ottenute tramite sette sentenze e dieci accordi stragiudiziali.

Le false testimonianze, secondo la Procura, erano parte integrante del disegno criminoso, con ricostruzioni inventate e documenti intestati a ignari testimoni reali.

Tra le parti offese, sei compagnie assicurative che avrebbero liquidato i risarcimenti sulla base di cause civili truccate.

