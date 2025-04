Manfredonia, musica e intrattenimento: nessuna stretta, ma chiarezza normativa

In risposta alle recenti interpretazioni errate e alle preoccupazioni diffuse tra operatori del settore eventi, l’Amministrazione Comunale di Manfredonia ha diffuso una nota chiarificatrice in merito all’Ordinanza Sindacale n. 17 del 15 aprile 2025, specificando in modo netto che non vi è alcun divieto generalizzato riguardante eventi musicali o DJ set nelle giornate indicate. Al contrario, l’ordinanza intende esclusivamente ribadire l’obbligo di rispettare le normative nazionali già in vigore in materia di spettacoli e trattenimenti pubblici, richiamando in particolare gli articoli 68 e 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

Il testo specifica che eventuali attività musicali, inclusi i DJ set, non sono vietate per l’intera giornata, ma devono rispettare i limiti previsti dalla legge a partire dalle ore 00:00 del giorno successivo, orario in cui scattano i vincoli relativi alla tutela della quiete pubblica, salvo eventuali deroghe autorizzate.

I riferimenti normativi

Art. 68 T.U.L.P.S. : prevede che per organizzare spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico sia necessaria un’autorizzazione specifica rilasciata dal Comune, previo parere favorevole degli organi preposti a sicurezza, igiene e ordine pubblico.

: prevede che per organizzare spettacoli o trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico sia necessaria un’autorizzazione specifica rilasciata dal Comune, previo parere favorevole degli organi preposti a sicurezza, igiene e ordine pubblico. Art. 69 T.U.L.P.S.: stabilisce che coloro che esercitano attività di spettacolo o intrattenimento, come i DJ, debbano essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e operare nel rispetto delle autorizzazioni.

“Non si tratta di introdurre nuovi limiti – precisa l’Amministrazione – ma di rendere più chiaro e inequivocabile ciò che è già previsto dalla legge, per prevenire eventuali situazioni irregolari o rischiose.” Il Comune ribadisce la piena disponibilità a collaborare con gli organizzatori e le realtà del settore eventi, assicurando supporto operativo e consulenze tecniche attraverso gli uffici preposti, in sinergia con le Forze dell’Ordine, per garantire la buona riuscita delle manifestazioni in un contesto di legalità, sicurezza e responsabilità condivisa.

L’Ordinanza n. 17 non vieta la musica, ma ne regola l’esercizio in coerenza con le normative vigenti, sottolineando l’importanza del rispetto delle procedure autorizzative.