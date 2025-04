Manfredonia, veglia di preghiera per Papa Francesco presieduta dall’arcivescovo Moscone ph garganotv

MANFREDONIA (FOGGIA) – L’Arcidiocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo si prepara a rendere omaggio a Papa Francesco con una veglia di preghiera che si terrà venerdì 25 aprile alle ore 20.00 nella Cattedrale di Manfredonia.

L’intera comunità diocesana è invitata a partecipare per esprimere gratitudine e affetto nei confronti del Pontefice scomparso.

La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo, padre Franco Moscone, e si preannuncia come un momento di intensa spiritualità e raccoglimento.

Durante la veglia si eleveranno preghiere di ringraziamento al Padre per il dono di un pontificato vissuto con amore, dedizione e grande capacità di guida in un’epoca segnata da sfide globali e profondi cambiamenti per la Chiesa.

Un’occasione per la diocesi e per i fedeli di condividere il lutto e la memoria, ma anche per rinnovare la speranza nella continuità del cammino della Chiesa universale.