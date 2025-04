Palio di San Giorgio 2025: trionfano i Giovanissimi, Chieuti in festa ph la gazzetta di san severo

CHIEUTI (FOGGIA) – Con una rimonta emozionante e una corsa ricca di colpi di scena, i Giovanissimi si aggiudicano l’edizione 2025 del Palio di San Giorgio, l’evento più atteso dell’anno nel piccolo centro foggiano.

A trascinare il carro bianco-celeste verso la vittoria finale, lungo i circa quattro chilometri del tracciato, sono stati Domenico Pecorelli e Raffaello Ianziti, che domani avranno l’onore di portare in processione il simulacro del Santo patrono.

Nonostante una partenza non favorevole, con l’estrazione della Cartella che li aveva posizionati in seconda fila dietro alla Cittadella, i Giovanissimi non si sono lasciati scoraggiare.

La gara, iniziata poco dopo le 11:00, ha visto i quattro carri – La Cittadella, i Giovanissimi, Collefinocchio San Vito e Collefinocchio Vaccareccia – darsi battaglia in un clima di grande sportività.

La Cittadella, carro giallorosso, ha guidato la corsa nella prima fase, mantenendo un ritmo alto e mettendo pressione agli inseguitori.

Ma nel tratto più impegnativo del percorso, dopo il cosiddetto “Tuppetto”, i Giovanissimi hanno cambiato passo: un sorpasso deciso che li ha portati al comando fino al traguardo.

Alle loro spalle, La Cittadella ha conservato la seconda posizione, seguita da Collefinocchio San Vito, terzo, e da Collefinocchio Vaccareccia, quarto.

A fare da cornice all’evento, una folla entusiasta: circa ventimila gli spettatori stimati, accorsi da tutta la regione per assistere alla corsa che ogni anno rinnova la devozione a San Giorgio.

Lungo il percorso, applausi e incitamenti hanno accompagnato ogni fase della gara.

Un tributo speciale è stato riservato ai veterani del carro vincitore, Angelo Rubino ed Emiliano Mercuri, e a tutti i membri della squadra bianco-celeste: Michele e Mario Iuso, Ernesto Di Pietro, Giorgio Luce, Mauro La Rocca, Ottavio Vezzino e molti altri.

Un plauso anche agli altri partecipanti, che con impegno e passione mantengono viva una tradizione antica e profondamente sentita.

Già da domani, la mente sarà rivolta al Palio 2026. Perché a Chieuti la dedizione, la cura degli animali e l’amore per questa manifestazione non conoscono pause.

