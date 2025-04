Foggia, 23 aprile 2025 – Dal 14 al 16 aprile, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) in tutti i luoghi della conoscenza, le lavoratrici e i lavoratori della provincia di Foggia hanno rinnovato con forza la loro fiducia nella FLC CGIL. Con il 25,24% dei consensi, la FLC CGIL si conferma primo sindacato del comparto, staccando nettamente tutte le altre organizzazioni sindacali: tra le sigle più rappresentative a livello nazionale, la UIL ha ottenuto il 14,89% e la CISL l’11,13%.

Tra i risultati più entusiasmanti, registriamo:

– Crescita nel settore AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale)- dopo anni di assenza, la FLC ha riconquistato rappresentanza nel conservatorio di Foggia, con un aumento significativo dei consensi. Questo successo riflette una rinnovata attenzione alle specificità del settore culturale e artistico, spesso trascurato nelle dinamiche sindacali tradizionali.

– Rivoluzione generazionale in ambito universitario – all’Università è stata eletta una delle RSU più giovani d’Italia, segnando un cambio di passo storico. Questo risultato evidenzia un ricambio generazionale nella rappresentanza sindacale e la capacità della FLC di aver saputo intercettare le esigenze dei precari, ricercatori e dottorandi, spesso più giovani.

Questo risultato straordinario, frutto dell’impegno quotidiano, della coerenza e della presenza costante sui luoghi di lavoro premia la capacità di rinnovamento della FLC CGIL Foggia, che combina tradizione sindacale e aperture innovative, puntando su giovani, settori strategici (AFAM) e risposte concrete alle criticità del mondo della conoscenza. La FLC CGIL Foggia ringrazia tutte e tutti coloro che hanno partecipato al voto, chi si è candidato, chi ha contribuito all’organizzazione dei seggi e chi ha scelto di sostenere il nostro percorso, che parte dall’ascolto, si nutre di partecipazione e guarda al futuro dei diritti, del lavoro, della rivendicazione e della dignità nei luoghi della conoscenza.

Un grazie sincero alla nostra comunità: questo successo è di tutte e tutti, e da qui si riparte, insieme. Con le lavoratrici e i lavoratori, sempre.

Il Segretario Generale

Giuseppe Ciuffreda