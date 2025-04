San Severo, il SAP propone l’elevazione del Distaccamento della Stradale a Sottosezione Ordinaria

SAN SEVERO (FG) – Una richiesta ufficiale, supportata da dati concreti e da esigenze operative ormai divenute strutturali. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), attraverso il Segretario Regionale Francesco Pulli, ha inoltrato al Ministero dell’Interno – per il tramite degli organi competenti – una proposta formale per l’elevazione del Distaccamento della Polizia Stradale di San Severo a Sottosezione Ordinaria, nel territorio dell’Alto Tavoliere e più in generale nella provincia di Foggia. La proposta nasce dalla constatazione di un sensibile aumento delle attività di competenza della Polizia Stradale nella zona: dai servizi di vigilanza ordinaria alle attività di polizia giudiziaria, fino al supporto all’ordine pubblico e ai controlli amministrativi.

“Basta passare una sola giornata accanto agli agenti di San Severo – scrive Pulli – per comprendere quanto siano mutate e accresciute le esigenze operative”. A testimonianza di questo, l’imponente rete viaria da sorvegliare: oltre 300 chilometri di Strade Statali (SS16, SS89, SS17, SS655, SS673 e SS693), cui si aggiungono turni settimanali di pattugliamento in ambito autostradale, per supplire alla cronica carenza di pattuglie dedicate. A rendere ancora più urgente l’elevazione a Sottosezione sono i numeri relativi agli incidenti stradali e all’attività repressiva. Negli ultimi tre anni, solo nella provincia di Foggia, si sono registrati oltre 6.900 feriti e 168 morti in incidenti stradali. Un dato drammatico, che impone un rafforzamento dell’apparato di prevenzione e controllo.

Nel solo 2024, gli agenti di San Severo hanno arrestato sei persone per riciclaggio, con altre venti indagate, inclusi casi di rilievo come un arresto per omicidio volontario legato a controlli di polizia stradale. A rendere la proposta ancora più concreta è un aspetto tecnico spesso trascurato: l’elevazione del Distaccamento a Sottosezione Ordinaria non comporterebbe alcun aggravio di spesa per lo Stato. Si tratterebbe unicamente di un adeguamento della pianta organica, già autorizzato con parere favorevole dal Compartimento Polizia Stradale per la Puglia e dal Servizio Polizia Stradale di Roma.

Il Distaccamento di San Severo si conferma quindi come punto nevralgico per la sicurezza stradale del Nord della Puglia, un presidio la cui operatività è riconosciuta e apprezzata, ma che necessita ora di strumenti adeguati per affrontare sfide sempre più complesse. “È una necessità concreta, non più rinviabile – conclude il SAP – che merita una risposta urgente e positiva da parte del Ministero. Perché la sicurezza, sul territorio, passa anche e soprattutto da qui”.