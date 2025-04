Torremaggiore in festa per la Madonna della Fontana, ma il lutto per Papa Francesco ferma le celebrazioni (FOTO VIDEO)

Torremaggiore, 22 aprile 2025. La comunità di Torremaggiore si è riunita per celebrare i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Fontana, una tradizione profondamente radicata nella storia e nella spiritualità del paese. Tuttavia, l’evento ha assunto un tono più sobrio e riflessivo, con annullamento di tutte le attività dal 23 aprile, a causa della recente scomparsa di Papa Francesco.

I festeggiamenti in onore di Maria SS. della Fontana rappresentano un momento di profonda spiritualità e coesione per tutta la comunità torremaggiorese. Il culto verso la Madonna della Fontana è da sempre fulcro della vita religiosa locale, testimoniato dalla partecipazione sentita dei fedeli, molti dei quali fanno ritorno in paese per l’occasione, ritrovandosi con familiari e amici in un clima di condivisione che idealmente prosegue le celebrazioni pasquali.​

La festa, che si svolge tradizionalmente il martedì dopo Pasqua, coinvolge l’intera cittadinanza in una serie di eventi religiosi e civili.

Particolarmente significativa è la processione, durante la quale la statua della Madonna viene portata per le vie del paese, accompagnata da fedeli che offrono oggetti d’oro e somme di denaro come segno di devozione o di grazia ricevuta. Alcune donne partecipano scalze, in segno di penitenza e speranza.​

La notizia della morte di Papa Francesco ha profondamente colpito la comunità torremaggiorese. In segno di rispetto e lutto, il Comitato Festa, in accordo con le autorità religiose e civili, ha deciso di annullare alcune delle manifestazioni civili previste.

Il Parroco Don Francesco De Vita ha invitato i fedeli a unirsi in preghiera per l’anima del Santo Padre, sottolineando l’importanza di vivere questo momento con fede e speranza. La comunità ha risposto con grande partecipazione, dimostrando ancora una volta la sua profonda devozione e unità.​

Nonostante il dolore per la perdita del Papa, la comunità di Torremaggiore guarda al futuro con speranza, rafforzata dalla fede e dalla tradizione.

Il Comitato Festa, guidato dal Presidente Matteo Calabrese, ha espresso gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli eventi, sottolineando l’importanza della collaborazione e del sostegno reciproco in momenti così significativi.​

