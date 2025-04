Troia, "Un secolo di storia": il nuovo libro del dottore da record

Troia (Fg) – L’Associazione Pro Padre Pio, l’Uomo della Sofferenza per voce del suo Vice Presidente Giuseppe Saldutto comunica che l’autore Leonardo Altobelli già dottore per 15 volte, definito lo studente universitario più anziano al mondo nato il 15 marzo del 1933, figlio spirituale di padre Pio, come suo padre Giuseppe, eroe della Prima Guerra Mondiale, amico fraterno del Frate con le stigmate ha pubblicato il suo ultimo libro dal titolo “TROIA UN SECOLO DI STORIA”. Per il momento si è fermato negli studi universitari, per scrivere questo prezioso volume che vedrà a breve la sua presentazione pubblica con la presenza del Vice Ministro del Governo Italiano On. Paolo Sisto.

Il libro tratta la questione meridionale e grande parte della storia di Troia in provincia di Foggia, famosa nel mondo e in tutti i tempi. Giuseppe Saldutto: “Altobelli ha guadagnato la pubblicazione dei maggiori settimanali italiani, ma anche di Rai Uno, Canale 5. Purtroppo per l’estero pubblicizzare una e l’unica eccellenza italiana nel mondo diventa difficile sia perchè per le altre nazioni promuovere i record mondiali degli italiani, significa squalificare la propria nazione. Per cui tutte le tv e gli organi di informazione mondiali, hanno ignorato la notizia. Purtroppo funziona così, in questa epoca tutta da dimenticare”.

Nella foto Leonardo Altobelli mostra il suo ultimo libro