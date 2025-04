Più sicurezza per i pazienti che si sottopongono ai prelievi domiciliari e tracciabilità dei campioni biologici in ogni fase. ASL Foggia ha definito il nuovo regolamento per la gestione delle prestazioni eseguite direttamente a casa degli utenti in condizioni di fragilità, con l’obiettivo di garantire affidabilità a tutti i passaggi che scandiscono la catena di custodia del prelievo, a partire dal momento dell’esecuzione sino a quello finale della consegna del referto.

CHI PUO’ ESEGUIRE I PRELIEVI DOMICILIARI

Il documento, deliberato su proposta della Struttura Semplice Rischio Clinico, definisce nel dettaglio le modalità operative, sulla base delle normative di settore, partendo dalle figure professionali autorizzate allo svolgimento della prestazione. Si tratta di operatori sanitari esterni, iscritti nell’apposito elenco istituito presso ASL Foggia, a seguito di regolare istanza.

Possono presentare domanda ai fini dell’iscrizione:

Liberi professionisti

Dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale, previa autorizzazione dell’Azienda di appartenenza

Dipendenti di cooperative oppure strutture residenziali (RSA)

Operatori che svolgono attività di volontariato, sia singolarmente che nell’ambito di associazioni.

LE MODALITA’ DI ESECUZIONE

L’esecuzione dei prelievi a domicilio è subordinata alla prenotazione della prestazione. I Centri Prelievi di ASL Foggia consegneranno agli operatori sanitari, preventivamente autorizzati, tutto il materiale necessario: aghi, provette, tamponi, contenitori, cerotti.

SICUREZZA E TRACCIABIITA’

ASL Foggia, in questo modo, intende garantire la sicurezza di ogni paziente attraverso una rigorosa catena di custodia dei prelievi e la definizione di una procedura di trasporto, per assicurare l’integrità e la tracciabilità delle prestazioni eseguite, documentando e monitorando tutte le fasi, con particolare attenzione a quelle del trasporto, della conservazione e delle analisi dei campioni biologici. La procedura, quindi, è garanzia di attendibilità dei risultati refertati e consegnati all’utente.