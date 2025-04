Questa mattina, presso Palazzo di Città a Foggia, il Movimento 5 Stelle ha tenuto una conferenza stampa per esprimere le proprie preoccupazioni riguardo alla crisi interna alla maggioranza che sostiene la sindaca Maria Aida Episcopo. Al centro delle critiche, la gestione del progetto di housing sociale e le recenti tensioni emerse all’interno della coalizione di centrosinistra.​

Le critiche del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle ha manifestato insoddisfazione per l’approccio adottato dalla maggioranza riguardo al progetto di housing sociale.

In particolare, ha evidenziato la mancanza di un cronoprogramma concreto per l’approvazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), ritenuto fondamentale per affrontare l’emergenza abitativa in città.

Il M5S ha sottolineato la necessità di una pianificazione urbanistica che preveda la rigenerazione dei quartieri degradati e l’eliminazione dei detrattori urbani, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Divisioni nella maggioranza

Le tensioni all’interno della maggioranza sono emerse anche durante le recenti sedute del Consiglio comunale. La proposta di delibera per abbandonare il programma di housing sociale, redatta dal dirigente dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici, Saverio Pio Longo, ha sollevato preoccupazioni tra i consiglieri. Alcuni membri della maggioranza hanno espresso dubbi sulla proposta, evidenziando la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e amministrativi.​

Il Movimento 5 Stelle ha ribadito l’importanza di una pianificazione urbanistica partecipata e trasparente, che tenga conto delle reali esigenze della popolazione. Ha inoltre invitato la maggioranza a un confronto costruttivo per superare le attuali difficoltà e garantire una gestione efficace delle politiche abitative.​

La situazione politica a Foggia rimane fluida, con la possibilità di ulteriori sviluppi nelle prossime settimane. Il Movimento 5 Stelle ha espresso la volontà di continuare a lavorare per il bene della città, auspicando una risoluzione positiva della crisi all’interno della maggioranza.​

