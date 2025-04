Emergenza 118 sul Gargano: mancano i medici sulle ambulanze. L’estate rischia di essere un incubo

FOGGIA – È emergenza sanitaria in provincia di Foggia. Il sistema del 118 rischia il collasso per la drammatica carenza di medici a bordo delle ambulanze.

A fronte di un organico teorico di circa 150 unità, sono solo 45 i medici attualmente in servizio nelle postazioni di emergenza, meno di un terzo del necessario.

Una situazione definita “insostenibile” dai sindacati del settore, che hanno chiesto un incontro urgente con il direttore generale dell’Asl di Foggia, Antonio Nigri.

Con l’estate ormai alle porte, e l’arrivo di centinaia di migliaia di turisti nel Gargano e nelle località costiere, la preoccupazione è altissima.

Senza rinforzi, la gestione delle emergenze nei mesi più caldi potrebbe trasformarsi in un vero e proprio incubo.

Una delle soluzioni ipotizzate sarebbe l’attivazione di incentivi economici per attrarre medici nelle postazioni più scoperte.

Nigri ha fornito rassicurazioni in merito, ma i rappresentanti sindacali attendono risposte concrete e tempestive. “Le benedizioni alle ambulanze non bastano più”, commentano con amarezza, riferendosi a un gesto simbolico che da solo non può far fronte a una crisi strutturale.

I sindacati chiedono ora un intervento immediato anche da parte della Regione Puglia, per evitare che il sistema dell’emergenza territoriale vada in tilt proprio nel periodo più delicato dell’anno.

