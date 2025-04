Lecce sconvolto dal grave lutto, morto il fisioterapista di 38 anni: rinviata la partita con l’Atalanta

La morte di Graziano Fiorita ha sconvolto il Lecce. Aveva 38 anni il fisioterapista che lavorava da 20 anni con il club salentino ed è deceduto oggi nel ritiro della squadra a Coccaglio (in provincia di Brescia). Questa mattina la scoperta del decesso: il suo corpo senza vita è stato ritrovato nella stanza dell’hotel dove alloggiava l’intera comitiva, circostanza che ha lasciato sotto shock la squadra, tutti i membri dello staff e la società pugliese. Impossibile pensare di giocare in queste condizioni sia per le conseguenze emotive sia per il doveroso rispetto per il grave lutto.

Ecco perché il Lecce, previo comunicazioni agli organi di riferimento, ha deciso di lasciare il quartier generale nel quale stava preparando il prossimo match di campionato con l’Atalanta. Non sarà giocato, nell’attesa di essere riprogrammato alla prima data utile. La nota ufficiale dei giallorossi ha dato la durissima notizia e annunciato anche il rinvio a data da destinarsi dell’incontro con i bergamaschi che avrebbe dovuto giocarsi domani sera (ore 20:45), come previsto dal calendario della 34ª giornata di Serie A (già rimodellato in seguito ai giorni di lutto nazionale proclamati dal Governo italiano per i funerali di Papa Francesco, nella giornata di sabato 26 aprile).

“L’U.S. Lecce, profondamente sconvolta, comunica che è venuto a mancare improvvisamente Graziano Fiorita. Il fisioterapista, da oltre vent’anni nelle fila giallorosse, si trovava con la squadra nel ritiro di Coccaglio. La squadra farà immediato rientro a Lecce, in quanto la gara in programma domani con l’Atalanta verrà rinviata. In questo momento di dolore profondo e di totale incredulità, nel quale ogni parola sarebbe superflua, il club può solo stringersi intorno alla moglie Azzurra ed ai figli Carolina, Davide, Nicolò e Riccardo, alla mamma Francesca ed ai familiari tutti”. Fiorita era considerato uno di famiglia e, al tempo stesso, una colonna del Lecce visto il legame che lo unica al club: aveva cominciato a lavorare per il sodalizio pugliese da giovanissimo, seguendo le orme di suo padre, Fernando, a sua volta massaggiatore dei giallorossi per 10 stagioni.

Lo riporta fanpage.it