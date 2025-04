Lepri in libertà, inclusione in azione: giovani speciali protagonisti del ripopolamento faunistico

San Severo, 24 aprile 2025. Questa mattina gli assessori Raffaele Bentivoglio ed Enza Cicerale, i consiglieri comunali Armando dell’Oglio, Alfredo Tardio, Marianna Orlando, Ilaria d’Antuono e Massimo Tavaglione, insieme ai giovani diversamente abili ed ai loro accompagnatori di alcune associazioni della città (Centro il Sorriso, Superamento Handicap, La Città dei Colori e Autismo San Severo) hanno partecipato all’immissione di selvaggina sul territorio di caccia programmata della Provincia di Foggia, specie LEPRI (Lepus europaeus). “E’ stato un momento diverso dal solito – hanno dichiarato gli amministratori – che ha coinvolto i nostri giovani meno fortunati i quali hanno assistito alla corsa sfrenata delle lepri – finalmente libere – che sono state immesse nel nostro territorio. Grazie a quanti hanno collaborato a questa bellissima iniziativa”.

Nella circostanza il presidente dell’ATC (Ambito Territoriale di Caccia) Mario Basile era rappresentato dal direttore tecnico dell’ATC Franco Budrago e dal vice presidente Mariolino Lorusso, erano presenti anche Peppino Mastrodonato presidente provinciale Arci Caccia, Marcello Stoduto presidente provinciale della Federcaccia, il presidente comunale Federcaccia Giovanni Calzolaio, il presidente FITAV San Severo Matteo Balsamo.

Si è trattato di un ripopolamento di LEPRI effettuato direttamente dall’A.T.C. di Foggia, nel pieno rispetto di quanto previsto da tutte le relative vigenti normative in materia. Il ripopolamento è avvenuto con immissioni in vari punti del territorio extraurbano: la delegazione del Comune di San Severo ed i ragazzi diversamente abili hanno partecipato a quella effettuata presso l’Ente Morale Michele Di Sangro in località Posta del Principe dove a fare gli onori di casa è stato il presidente Gianluca Orlando.