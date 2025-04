Maltempo nel Foggiano: allagamenti a Lucera, automobilisti soccorsi

LUCERA (FOGGIA) – Una violenta ondata di maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi la città di Lucera, nel Foggiano, causando allagamenti e forti disagi alla circolazione stradale.

Le piogge intense, cadute in breve tempo, hanno messo in difficoltà automobilisti e residenti, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati in più punti del comune per liberare strade e sottopassi invasi dall’acqua.

Il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, ha rassicurato i cittadini dichiarando che “la situazione è attualmente sotto controllo” e che la Protezione Civile è operativa sul territorio.

Alcuni automobilisti in difficoltà sono stati tratti in salvo dopo essere rimasti bloccati a causa degli allagamenti.

Secondo quanto riferito, l’ondata di maltempo era prevista e, al momento, non ha causato particolari criticità nelle altre aree della provincia di Foggia.

Lo riporta l’agenzia Ansa.