MANFREDONIA (FOGGIA) – In risposta alla diffusione di informazioni errate sui nuovi mastelli per la raccolta differenziata, l’assessora alla Sostenibilità, Qualità della vita e Comunità energetiche del Comune di Manfredonia, Rita Valentino, interviene per fare chiarezza sui cambiamenti in arrivo.

Grazie a fondi del PNRR destinati esclusivamente al miglioramento del servizio di raccolta differenziata, il Comune ha acquistato una nuova fornitura di mastelli e carrellati dotati di tecnologie all’avanguardia.

La sostituzione si rende necessaria perché i contenitori attualmente in uso non rispondono più ai nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM).

I nuovi kit includono codici serigrafici per l’identificazione delle utenze.

Solo il mastello dell’indifferenziato sarà dotato di microchip, il quale – tramite l’interazione con un braccialetto elettronico in dotazione agli operatori – consentirà di contare le esposizioni annuali dei rifiuti indifferenziati per ogni utenza. Importante sottolineare: non sarà misurato il peso dei rifiuti, ma esclusivamente il numero di conferimenti.

Questo sistema apre la strada alla futura tariffa puntuale, un modello più equo in cui la tassa rifiuti (TARI) sarà parzialmente calcolata in base al comportamento dei cittadini nella produzione di rifiuti non differenziati.

L’obiettivo è premiare chi differenzia correttamente, garantendo sconti sulla TARI a chi produrrà meno indifferenziato.

“La tariffa puntuale non partirà subito,” precisa l’assessora. “Saranno necessarie ulteriori fasi di confronto politico e tecnico-amministrativo prima dell’adozione definitiva del nuovo sistema.”

Intanto, Valentino invita tutti i cittadini a continuare a collaborare. “Abbiamo raggiunto un 61,45% di raccolta differenziata, un risultato importante, ma possiamo e dobbiamo fare ancora meglio.”

La distribuzione dei nuovi mastelli partirà il 5 maggio presso l’ex CCR in via Tratturo del Carmine. I cittadini dovranno restituire i vecchi contenitori, che saranno smaltiti correttamente senza costi aggiuntivi per il Comune.

L’assessora conclude rinnovando la propria disponibilità al dialogo con la cittadinanza per ogni ulteriore chiarimento.