Marilena Barbagallo presenta Koster Academy – Lezione due: firmacopie il 13 maggio a Manfredonia

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del romance fantasy: lunedì 13 maggio 2025 alle ore 18:30, l’autrice Marilena Barbagallo incontrerà i suoi lettori presso la libreria Mondadori di Manfredonia (FG), in Corso Manfredi 226, in occasione del firmacopie del suo nuovo romanzo “Koster Academy – Lezione due”, edito da Magazzini Salani.

Dopo il successo del primo volume, Koster Academy torna con una seconda “lezione” carica di emozioni, misteri e passione. Barbagallo, conosciuta per la sua penna incisiva e per i suoi personaggi profondamente sfaccettati, promette un seguito ancora più intenso e coinvolgente.

Durante l’incontro, i fan avranno l’opportunità di dialogare con l’autrice, scoprire aneddoti sulla genesi della saga e ottenere la propria copia autografata. È previsto anche un pass prioritario per chi acquisterà il libro direttamente in libreria, offrendo così un accesso facilitato all’autografo e all’incontro con l’autrice.

Con la sua narrazione avvolgente e un immaginario gotico e suggestivo, Koster Academy – Lezione due si conferma come una delle uscite più attese nel panorama della narrativa romantica contemporanea italiana. L’evento si inserisce in un tour promozionale che tocca diverse città italiane, con l’intento di avvicinare lettori e lettrici a una delle voci più amate del genere.

ℹ️ Informazioni utili:

📅 Data : 13 maggio 2025

🕡 Ora : 18:30

📍 Luogo : Libreria Mondadori, Corso Manfredi 226, Manfredonia (FG)

🎟️ Pass prioritario: disponibile per chi acquista il libro in libreria

Per chi desidera immergersi in un mondo accademico oscuro, affascinante e irresistibilmente romantico, l’incontro con Marilena Barbagallo rappresenta una tappa obbligata. Non solo un firmacopie, ma un vero e proprio viaggio nell’universo Koster.