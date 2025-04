MATERA – Non ce l’ha fatta Alisea Montanaro, la 18enne rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale avvenuto la sera di Pasqua a Pisticci.

Dopo giorni di lotta tra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Carlo di Potenza, i medici ne hanno constatato la morte cerebrale.

Un dolore che si rinnova per la comunità lucana, che aveva appena dato l’ultimo saluto a Vito Casalaspro, 17 anni, alla guida della moto su cui viaggiava anche Alisea.

L’impatto, avvenuto in via Magenta, è stato fatale per entrambi.

A scontrarsi con la moto, una Lancia condotta da un 32enne del posto, risultato positivo ai test su alcol e droga.

L’uomo è attualmente agli arresti domiciliari con l’accusa di omicidio stradale.

Le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso.

Alisea è la settima giovane vittima di incidenti stradali a Pisticci negli ultimi tre anni.

Un destino crudele, il suo: qualche anno fa aveva già perso un cugino in un sinistro simile.

La notizia della sua morte ha gettato nello sconforto l’intera città, che ora si ritrova ancora una volta a piangere, senza aver smesso di farlo per Vito.

La magistratura dovrà ora autorizzare la restituzione della salma ai familiari per l’organizzazione dei funerali.

Intanto, Pisticci si stringe attorno alla famiglia Montanaro, unita da un dolore che nessuno dovrebbe mai conoscere.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno