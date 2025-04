Bari, 24 aprile 2025 – Un cambio di scenario meteo si profila sulla Puglia nei prossimi giorni, con condizioni atmosferiche variabili e un’alternanza tra piogge e schiarite che interesseranno diverse aree della regione. Ecco nel dettaglio cosa ci aspetta da giovedì a sabato.

Giovedì 24 aprile: peggioramento pomeridiano, ma in attenuazione serale

La giornata di giovedì si apre con cieli variabili e una graduale perdita di pressione atmosferica, che porterà a un peggioramento del tempo nel corso del pomeriggio. Sulla Daunia, si attendono condizioni variabili con ampie schiarite pomeridiane, mentre sulle murge, sul Tavoliere e lungo il litorale adriatico settentrionale, le nubi aumenteranno con deboli piogge in arrivo nelle ore centrali della giornata.

Nel litorale adriatico meridionale e sul litorale ionico, il tempo sarà caratterizzato da cieli parzialmente nuvolosi con tendenza a un progressivo aumento della copertura nuvolosa fino a piogge deboli in serata. Sul Salento, nubi sparse al mattino con cieli via via più coperti verso sera.

I venti soffieranno moderati da sud-ovest, con un zero termico attorno ai 2550 metri. I mari risulteranno generalmente poco mossi.

Venerdì 25 aprile: tempo discreto al mattino, peggiora in serata

Venerdì la giornata inizierà con condizioni stabili grazie a una temporanea presenza di pressioni medio-alte. Tuttavia, nel corso della giornata farà il suo ingresso aria più umida, che porterà a un nuovo peggioramento serale.

La Daunia sarà inizialmente poco nuvolosa, ma con tendenza a un aumento delle nubi verso sera e possibili piogge deboli. Sulle murge e sul litorale adriatico settentrionale, le nubi aumenteranno progressivamente nel pomeriggio con piogge, anche a carattere temporalesco in serata.

Sul Tavoliere, il cielo sarà inizialmente parzialmente nuvoloso, ma tenderà a coprirsi nel corso della giornata con deboli precipitazioni serali. Migliori le condizioni sul litorale adriatico meridionale, con maggiori schiarite nelle ore centrali. Litorale ionico e Salento godranno invece di una giornata in prevalenza soleggiata, salvo nubi mattutine.

I venti saranno deboli occidentali, in attenuazione e in rotazione dai quadranti settentrionali. Lo zero termico si alzerà a circa 2650 metri. Mari poco mossi o localmente mossi.

Sabato 26 aprile: miglioramento dopo una mattinata instabile

Sabato sarà una giornata di transizione. La circolazione depressionaria, ancora presente al mattino, porterà instabilità residua con piogge deboli e cieli molto nuvolosi, specialmente nella prima parte della giornata. Tuttavia, il miglioramento sarà graduale con l’ingresso di aria più secca.

Sulla Daunia e sul litorale adriatico settentrionale, la mattinata sarà grigia con deboli piogge, ma il tempo migliorerà nel pomeriggio con schiarite in arrivo. Più instabile la situazione sulle murge, dove si prevedono rovesci anche temporaleschi, in esaurimento nelle ore centrali.

Condizioni simili anche sul Tavoliere, con nubi e piogge al mattino e schiarite serali. Il litorale adriatico meridionale e il litorale ionico vedranno piogge al mattino, seguite da un miglioramento nel corso della giornata. Anche sul Salento previsti rovesci temporaleschi mattutini, ma con schiarite dalla sera.

I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali. Lo zero termico si abbasserà intorno ai 2200 metri. Il Basso Adriatico sarà mosso, mentre il Canale d’Otranto passerà da poco mosso a mosso. (fonte 3bmeteo.com).