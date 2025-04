È in primavera che sbocciano le infestanti, erbe spontanee che danno colore e odori ai terreni più selvaggi. Ed è in primavera che ha luogo InFestArti, la manifestazione che celebra il Gargano tra terra e cultura. Martedì 29 aprile, a Cagnano Varano si Contamina il mondo con la bellezza, com’è il sottotitolo dell’evento che unisce musica, filiera corta, multimedialità, storia, arte e sostenibilità ambientale. Nell’anfiteatro della Grotta di San Michele Arcangelo, cavità sacra risalente al Paleolitico, in un panorama selvaggio che domina il Lago di Varano avrà luogo la terza rinnovatissima edizione. Di seguito, il programma dettagliato.

Si comincia alle ore 18 con la visita guidata della Grotta, unita ai canti popolari a cura di Rosario Nido, custode orale del territorio e testimone dell’antica tradizione musicale garganica: in lui rivivono leggende e memorie collettive di natura etnomusicale.

All’ancestrale fa da contraltare la modernità, grazie al percorso multimediale interattivo realizzato da MID SIDE Aps, rete di artisti e professionisti dello spettacolo. A seguire, il concerto d’apertura di Apulia Natural Sound con Gianni Iorio al bandoneon: noto in tutto il mondo per la sua attività concertistica, è considerato uno dei più autorevoli interpreti di tango, nel solco artistico del grande Astor Piazzolla. Un live set in cui tradizione e sperimentazione daranno vita a un viaggio sonoro che affonda le radici nell’anima del Gargano, con protagonista “la voce” delle piante.

InFestArti è anche terra, come conferma il Cooking show che arricchirà la manifestazione. Un momento di confronto e gusto dall’emblematico titolo “Il cibo etico”, dedicato all’agricoltura biologica, alla filiera corta e alla ristorazione a km 0, con quattro grandi protagonisti della scena culinaria e produttiva del territorio: lo Chef stellato Domenico Cilenti (Ristorante Porta di Basso, Peschici), lo Chef Michele Abruzzese (Ristorante Catamè, Cagnano Varano), e i produttori Leonardo Petruccelli (Mulino Zilletta di Brancia /Progetto Solco,San Severo) e Salvatore Curatolo (Forno Fantasma / Progetto Solco, Cagnano Varano).

Ma il gran finale di InFestArti è in musica,con il concertone di chiusura di John Jorgenson& The Webb Sisters.Una formazione internazionale che, dopo i concerti nel Regno Unito e allo storico Soave Festival di Verona, chiude il proprio tour nella Grotta di San Michele di Cagnano Varano. Chitarrista di fama gipsy-jazz in grado di spaziare tra generi musicali, Grammy Award nel 2008, polistrumentista, John Jorgenson ha condiviso la scena con alcune leggende, su tuttiElton John, Bob Dylan, Johnny Cash e Luciano Pavarotti. L’artista americano si esibirà con le Webb Sisters, Charley e Hattie Webb, cantanti, strumentiste e compositrici inglesi di ritorno dal loro tour internazionale al fianco di David Gilmour, stella dei mitici Pink Floyd.

La manifestazione, infine, è organizzata da I AM APS ed è patrocinata dal Comune di Cagnano Varano, in collaborazione con il progetto In&Aut A.T.S. (Autismo San Severo e Forno Fantasma della Cooperativa Sociale I AM), finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Ministero per le Disabilità, con il patrocinio del Comune di San Severo e della Regione Puglia. Partner operativi: Solco Garganico, Zilletta di Brancia, Terre di Giano, Proloco Cagnano Varano, Mide Side Aps, Polpa, I AM società coop, Forno Fantasma, Catamè, AutismoSansSeveroIn&Aut.