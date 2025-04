Carapelle, incendi auto. La Prefettura: intensificati i controlli

Statoquotidiano.it, 25 aprile 2025. Carapelle – Più intensi e continui sono stati resi i servizi di sorveglianza nei Cinque Reali Siti a seguito degli episodi recenti di incendi ai danni di auto verificatisi a Carapelle nel mese di aprile.

È quanto emerso nel corso della riunione, che ha avuto luogo nei giorni scorsi, del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, costituito da tutte le forze di polizia e presieduto dal Prefetto, a cui ha preso parte il commissario straordinario per Carapelle Nicolina Miscia.

L’ultimo episodio di incendio ai danni di un’auto risale alla notte tra il 17 e il 18 aprile, il precedente in ordine di tempo aveva avuto luogo nella notte del 10 aprile quando ad essere distrutte erano state ben due auto.

In particolare, già a proposito dei fatti del 10 aprile, così si era espresso il gruppo politico Noi Moderati: “Vige la legge del far west: qualsiasi occasione è buona per compiere atti vandalici” a parlare, il segretario cittadino del gruppo politico in questione, che aveva sottolineato: “È giunta l’ora di chiedere un incontro col prefetto di Foggia e con le forze di polizia per stabilire quali provvedimenti prendere nell’immediato”.

A seguire, “è stata confermata” nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica tenutasi il 15 aprile scorso, “la forte attenzione riservata a tutta l’area dei Reali Siti” secondo quanto riferito dal commissario Nicolina Miscia, che ha anche evidenziato: “I servizi di controllo e sicurezza sono stati fatti oggetto di intensificazione. Ora si attendono gli esiti delle attività investigative in corso”.