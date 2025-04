Cataneo (IdM): Posizionata Pietra Monumento Vittime Civili Bombardamenti ’43

Posizionata la Pietra e programmati a maggio i lavori per posizionamento di Locomotiva, stele commemorativa e segnale ferroviario.

“Oggi si vede, concretamente posizionata, la Pietra che sarà scolpita sul posto dall’artista Alfredo Romagno in arte “Nemo” per la realizzazione del Monumento alle Vittime Civili dei Bombardamenti del ‘43 e sono stati definiti anche i tempi e la programmazione delle altre attività di cantiere – afferma Pasquale Cataneo capogruppo di Italia del Meridione e promotore della Delibera del C.C. di Foggia n. 77/2016 che ne ha permesso l’attuazione – per lo spostamento e l’allocazione della Locomotiva gruppo 880 numero 009 e della stele commemorativa del sacrificio dei ferrovieri dalla Villa comunale all’area tra i piazzali on. Vincenzo Russo e Vittorio veneto, entrambe restaurate dalla Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, unitamente ad un segnale a bandiera.

Gli altri lavori per il posizionamento dei binari, propedeutici alla traslazione della locomotiva , saranno effettuati dal 05 al 09 maggio, con tutte le autorizzazioni nel frattempo richieste. Lo spostamento del rotabile con il suo posizionamento e quello degli altri due manufatti invece dovrebbe avvenire, sempre nel prossimo mese di maggio, nella settimana dal 19 al 23.

E’ significativo che – conclude il meridionalista di IdM Cataneo – l’idea, il finanziamento, la progettazione, il materiale e le operazioni espletate oggi e fino alla completa realizzazione del Monumento siano tutte effettuate da Foggiani per i Foggiani e per la nostra Città e a cui deve andare tutto il nostro ringraziamento ora e nel divenire.

Noi ci siamo e ci saremo sempre per Foggia e per i Foggiani completando, come in questo caso, le opere e l’attuazione degli indirizzi di atti amministrativi proposti e approvati dal Consiglio comunale.”