Cerignola e il destino segnato dal 24 aprile: dalla delusione alla gloria, con lo sguardo verso la Serie B

Ci sono date che vanno oltre il calendario, che si imprimono nella memoria collettiva e diventano simboli. Per il Cerignola, il 24 aprile è molto più di un giorno qualunque: è una sliding door che ha cambiato la traiettoria di una storia calcistica e di una comunità intera. Tutto comincia il 24 aprile 2013. Sono oltre mille i tifosi gialloblù accorsi a Rieti per sostenere l’Audace nella finale di Coppa Italia Dilettanti contro la Fermana. In palio c’è il ritorno in Serie D dopo tredici anni. Ma il destino si presenta con il volto amaro di Mangiola, che al 94’ infrange i sogni ofantini: finisce 1-0 per i marchigiani. Una sconfitta che si rivelerà fatale. Alla delusione sportiva si sommano le difficoltà societarie: il Cerignola, scosso e indebolito, perderà anche i playoff e non riuscirà nemmeno a iscriversi al successivo campionato di Eccellenza. L’attività resterà confinata alle giovanili, mentre il futuro sembra sospeso.

Poi, la rinascita. A raccogliere le macerie arriva la Famiglia Grieco, guidata dal presidente Nicola Grieco, che rilancia il progetto ripartendo dalla Prima Categoria nel 2014. È in quel momento che nasce la visione, la promessa: “Porterò il Cerignola in Serie C”. Passano otto anni. Il cerchio si chiude proprio nel giorno che aveva segnato il crollo: il 24 aprile 2022. Il Cerignola batte il Bitonto 1-0 – lo stesso risultato di Rieti, ma con i ruoli invertiti – e conquista la sua prima storica promozione tra i professionisti, dopo 85 anni di attesa. A siglare il gol decisivo è Tascone, quasi a voler legare simbolicamente i due destini: quello infranto nel 2013 e quello finalmente compiuto nel 2022.

Il 24 aprile diventa così una data spartiacque, un simbolo della rinascita e della perseveranza. Ma la storia non si ferma qui. Tre anni dopo, il Cerignola è ancora protagonista, pronto a scrivere un nuovo capitolo con l’obiettivo dei playoff di Serie C e un sogno, neppure troppo velato, chiamato Serie B. In vista del cruciale appuntamento del 18 maggio, che potrebbe proiettare il club verso traguardi ancora più ambiziosi, i tifosi si aggrappano a quella scia di magia che accompagna il 24 aprile. Perché quando una data diventa destino, tutto può succedere.

Lo riporta antennasud