Con Foggia: per un Piano Urbanistico Generale che metta al centro i cittadini e il futuro della città

Foggia, 25/04/2025 – Il partito Con Foggia interviene nel dibattito sul nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Foggia, sottolineando la necessità di un approccio che metta al centro i bisogni dei cittadini e la visione di una città proiettata verso il futuro.Pur riconoscendo l’importanza del lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale nella definizione delle linee di indirizzo, Con Foggia ritiene fondamentale che il PUG si basi su alcuni principi imprescindibili:

Priorità alla qualità della vita: Il PUG deve mirare a migliorare concretamente la vita dei foggiani, attraverso la creazione di spazi pubblici vivibili, la riqualificazione dei quartieri, la promozione della mobilità sostenibile e l’offerta di servizi efficienti.

Sostenibilità ambientale come motore di sviluppo: Con Foggia crede che la tutela dell’ambiente non sia un vincolo, ma un’opportunità per creare una città più attrattiva e competitiva. Il PUG deve incentivare l’edilizia sostenibile, la produzione di energia da fonti rinnovabili e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Partecipazione attiva dei cittadini: Il PUG non può essere calato dall’alto, ma deve essere il frutto di un processo partecipativo che coinvolga attivamente i cittadini, le associazioni e le realtà economiche del territorio. Con Foggia si impegna a promuovere un ampio dibattito pubblico e a raccogliere le istanze della comunità.

Un PUG che guarda al futuro: Con Foggia crede in una Foggia capace di attrarre investimenti, creare nuove opportunità di lavoro e valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale. Il PUG deve essere uno strumento dinamico, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro.

“Il PUG è una grande opportunità per Foggia,” dichiara Achille Capozzi Capogruppo di Con Foggia. “Vogliamo un piano che metta al centro i cittadini, che crei una città più bella, più vivibile e più sostenibile. Ci impegneremo a fondo per garantire che il PUG sia un progetto condiviso e partecipato, che risponda realmente alle esigenze della nostra comunità.” Con Foggia si propone come interlocutore attivo nel processo di elaborazione del PUG, offrendo il proprio contributo di idee e di proposte per costruire insieme il futuro di Foggia.

CON FOGGIA i Consiglieri

Achille Capozzi ( Capogruppo)

Pasquale CiruoloAntonello Rizzi