Laurea falsa per il concorso in Aeroporti di Puglia: Fiorella indagata, ma la Procura guarda anche ai mancati controlli ph repubblica

BARI – Si allarga l’inchiesta sul concorso pubblico bandito da Aeroporti di Puglia, al centro di sospetti e verifiche da parte della Procura di Bari.

Il fascicolo, aperto per falsità ideologica in atto pubblico, coinvolge Carmela Fiorella, 38 anni, moglie dell’ex capogruppo Pd in Consiglio Regionale, Filippo Caracciolo.

La donna, che per appena quindici giorni ha ricoperto il ruolo di responsabile delle risorse umane in AdP, è finita sotto la lente degli inquirenti dopo che è emersa la presentazione di un titolo di laurea risultato falso.

In sede concorsuale, Fiorella aveva dichiarato di possedere una laurea magistrale in Scienze economico-aziendali, mai conseguita.

In realtà, secondo quanto accertato finora, avrebbe ottenuto una laurea triennale in Scienze dell’amministrazione nel 2010, presso la facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bari.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Ciro Angelillis, è nelle mani della task force dedicata ai reati contro la pubblica amministrazione.

In queste ore si sta definendo l’elenco delle persone che saranno ascoltate come persone informate sui fatti.

In cima alla lista ci sono i firmatari dei due esposti che hanno dato il via all’inchiesta: da un lato Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, e il direttore generale Marco Catamerò, dall’altro il rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini e il dg Antonio Romeo.

A seguire, potrebbero essere convocati i funzionari dell’ufficio personale di AdP che hanno seguito la procedura come responsabili del procedimento e i componenti della commissione di concorso, presieduta dal professor Giuseppe Pirlo, docente universitario ed esperto in digitalizzazione.

Dimissioni e ammissioni

Dopo l’apertura del fascicolo, Fiorella ha annunciato le dimissioni dal ruolo, motivandole con «ragioni personali e serenità familiare».

In un comunicato, ha poi ammesso le proprie responsabilità, affermando di aver agito in autonomia, spinta da “ambizione” e senza coinvolgere il marito.

Ma gli inquirenti non escludono un eventuale coinvolgimento politico nella vicenda.

Resta infatti da chiarire se Caracciolo fosse davvero all’oscuro della falsificazione o se abbia avuto un ruolo, diretto o indiretto, nella vicenda.

I magistrati ipotizzano che possano esserci stati condizionamenti esterni anche nella fase di indizione e gestione del concorso.

A tal proposito, contatti telefonici e messaggi tra i protagonisti della vicenda potrebbero presto essere analizzati dagli investigatori.

Non si esclude che l’inchiesta possa portare nuovi nomi nel registro degli indagati, mentre l’attenzione resta alta sul possibile intreccio tra pubblica amministrazione e politica in una procedura che, per ora, ha sollevato più ombre che certezze.

Lo riporta quotidianodipuglia.it