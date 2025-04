Foggia celebra il 25 aprile: la sindaca Episcopo, “Difendere la libertà ogni giorno”

FOGGIA – “Il 25 aprile è molto più di una data storica: è un richiamo vivo ai valori della Resistenza e della Costituzione, che ancora oggi ci guidano e ci impegnano”.

Con queste parole la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, ha aperto il suo messaggio in occasione dell’80° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, parlando ai cittadini dal cuore della città.

Un discorso intenso, che intreccia memoria storica e attualità, e che invita alla responsabilità civile, in un’epoca segnata – ha sottolineato – dal “riaffiorare di nuovi fascismi e rigurgiti di odio e intolleranza”.

Episcopo ha ricordato il sacrificio delle donne e degli uomini della Resistenza, sottolineando come la libertà non sia mai garantita per sempre, ma vada difesa quotidianamente.

“È grazie al coraggio di chi ha combattuto per la libertà – ha detto – se oggi possiamo vivere in una società fondata sui diritti e sulla dignità. E anche chi oggi fatica a pronunciare la parola ‘antifascismo’ può esprimere le proprie idee liberamente, proprio grazie a quella conquista.”

Nel suo messaggio, la prima cittadina ha voluto rilanciare l’impegno della città di Foggia per la pace, i diritti e la giustizia sociale.

Una città, ha ricordato, “che durante la guerra ha pagato un prezzo altissimo” e che oggi si unisce nel rendere omaggio a chi ha lottato per la libertà.

“Viva il 25 aprile, viva l’Italia democratica e antifascista”, ha concluso Episcopo, accanto a un’immagine simbolica condivisa via social con l’hashtag #25aprile.