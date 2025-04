Frammenti di bellezza, oltre il tempo: Marco Russo e la rinascita del mosaico

In un’epoca in cui, in nome del modernismo, si è spesso disposti ad applaudire qualsiasi espressione artistica, anche quando la qualità risulta discutibile, attratti più dalla stravaganza o dalla fama dell’autore che dal valore intrinseco dell’opera, accade — sebbene raramente — di imbattersi in autentiche gemme di raffinatezza. Opere nate non per stupire, provocare o conquistare un effimero consenso, ma per inseguire, con umiltà e dedizione, l’antico e nobile intento della bellezza pura, fine a sé stessa. Modernità e tradizione sembrano talvolta in aperto conflitto, quasi si escludessero a vicenda. Ma è proprio nella loro sintesi, nella loro contaminazione fertile, che si genera ciò che è davvero straordinario: forme espressive capaci di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici, opere destinate a durare perché consolidate nel tempo eppure proiettate oltre di esso.

Studiare e reinterpretare il meglio del passato con occhi nuovi e visioni originali non è un esercizio nostalgico, bensì un atto profondamente creativo e universale. È questo lo spirito che consente all’arte di superare ogni confine, geografico e cronologico, per diventare patrimonio comune, linguaggio condiviso, testimonianza viva di civiltà. In questo contesto, realtà apparentemente marginali come Manfredonia, la Puglia e il Meridione tutto, troppo spesso considerati periferia dell’Impero, riescono a conquistare il centro non con la forza del clamore, ma con quella, più sottile e tenace, della cultura e della bellezza. Un’impresa faticosa, certo, ma non per questo meno straordinaria.

È proprio da questi luoghi che emerge la figura di Marco Russo, pittore e mosaicista originario di Bovino, oggi residente a Manfredonia. Le sue opere sono il frutto di una ricerca artistica intensa, che affonda le radici nella tradizione antica del mosaico ma la rinnova con uno sguardo personale, contemporaneo, vibrante di sensibilità. Attualmente, e ancora per pochi giorni, è possibile ammirare alcuni dei suoi splendidi lavori nella mostra “Pezzi di vetro, che non hanno mai smesso di brillare”, allestita presso il Centro Culturale Green Cave di Monte Sant’Angelo, in via Giuseppe Garibaldi 27.

Una visita che merita il tempo e l’attenzione di chi ama lasciarsi incantare: non solo per l’originalità con cui viene riscoperta e reinterpretata un’arte antica e ormai poco conosciuta, ma perché quei piccoli frammenti di vetro, con pazienza e talento ricomposti, sanno ancora oggi accendere negli occhi e nell’anima la meraviglia.