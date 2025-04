L'Asl Foggia internalizza 80 infermieri di Sanitaservice: nuove assunzioni per rafforzare i servizi sanitari

L’Asl Foggia avvia oggi il processo di internalizzazione di 80 infermieri impiegati in Sanitaservice, con l’obiettivo di potenziare i servizi sanitari regionali, in particolare quelli legati all’emergenza sanitaria nel Gargano Nord. Il direttore generale dell’Asl, Antonio Nigri, ha infatti autorizzato l’indizione dell’avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato del personale infermieristico attualmente in forza nei servizi esternalizzati, tra cui il 118, con un avviso riservato esclusivamente agli infermieri di Sanitaservice.

L’avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio dell’Asl Foggia, nella sezione Concorsi e Avvisi, e prevede l’assunzione di 80 unità attraverso una selezione che si baserà su titoli e colloquio. In particolare, l’Asl ha previsto una riserva di posti non superiore al 50% per il personale che ha prestato servizio tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, garantendo assistenza infermieristica durante l’emergenza sanitaria da Covid-19 e accumulando almeno tre anni di esperienza nel settore.

L’internalizzazione, che si inserisce all’interno del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2023-2025, ha il duplice obiettivo di rafforzare la rete sanitaria territoriale e contribuire al recupero delle liste d’attesa, ottimizzando la gestione delle risorse umane. Un altro aspetto importante riguarda l’equiparazione delle condizioni lavorative, evitando le differenze retributive a parità di prestazioni tra i dipendenti Asl e quelli impiegati da Sanitaservice.

La riorganizzazione segue il passaggio della centrale operativa 118 alla gestione diretta dell’Asl e completa un percorso avviato anni fa, con il fine di valorizzare le competenze del personale infermieristico che, in questi anni, ha garantito la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio, anche durante le fasi più critiche della pandemia. Con questa iniziativa, l’Asl Foggia non solo consolida i servizi sanitari offerti ai cittadini, ma riconosce anche l’importante ruolo giocato dal personale infermieristico, impegnato quotidianamente sul campo.