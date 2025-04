CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (FOGGIA) – Attimi di paura questa mattina nel piccolo centro dei Monti Dauni, dove un giovane di 28 anni ha accusato un grave malore poco prima dell’inizio delle celebrazioni per il 25 aprile.

Il ragazzo ha perso conoscenza, rendendo necessario l’intervento urgente del 118, con l’arrivo sul posto di ambulanza ed elisoccorso.

A lanciare l’allarme è stata la sorella del giovane, che ha immediatamente allertato i soccorsi.

A supporto delle operazioni si sono attivati anche alcuni esponenti dell’amministrazione comunale, impegnati nei preparativi della cerimonia per la Festa della Liberazione, aiutando l’equipe medica nelle indicazioni logistiche per l’atterraggio dell’elicottero.

Il 28enne è stato stabilizzato e trasportato in codice rosso al Policlinico “Riuniti” di Foggia, dove si trova attualmente ricoverato in osservazione. Secondo quanto trapelato, le sue condizioni sarebbero in miglioramento.

La cerimonia ufficiale per l’80° anniversario della Liberazione è ripresa solo dopo che il giovane è stato affidato alle cure dei medici.

Lo riporta Foggiatoday.