Manfredonia. La Marca: “Il 25 Aprile non è passato, è presente. Siamo tutti chiamati a resistere”

“Oggi, 25 aprile 2025, celebriamo l’80º anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Una ricorrenza che ci richiama a una memoria viva, che non è soltanto celebrazione del passato, ma impegno quotidiano per il presente e per il futuro.”

“In questo giorno così importante, il mio pensiero va a tutte quelle donne e quegli uomini – molti dei quali partigiani – che hanno lottato, sofferto, e in tantissimi casi sacrificato la propria vita per restituire al nostro Paese la libertà, la dignità, la democrazia. Non dobbiamo dimenticarlo. Anzi: dobbiamo raccontarlo, dobbiamo tramandarlo, dobbiamo custodirlo come uno dei beni più preziosi che ci siano stati affidati.”

“Solo poche settimane fa, nei corridoi di Palazzo San Domenico, è stata allestita una mostra a cura dell’ANPI dedicata alle 21 Madri Costituenti: donne straordinarie che non solo hanno contribuito a scrivere una delle Costituzioni più belle e avanzate del mondo, ma che, in molti casi, sono state anche protagoniste della Resistenza. A loro dobbiamo la nostra Carta fondamentale, che è madre e custode dei principi della nostra Repubblica.”

“Tra questi principi vi è anche il diritto – e direi il dovere – di resistere ogni volta che uno solo di essi viene messo in discussione o minacciato. In un momento storico segnato da tensioni, crisi, paure, ma anche da una pericolosa perdita del senso del vivere insieme, la parola ‘Resistenza’ assume oggi un valore attuale, urgente, necessario.”

“Papa Francesco, che oggi ricordiamo con commozione e gratitudine, ci ha insegnato che la democrazia non si esaurisce nell’atto di votare, ma si costruisce ogni giorno attraverso la partecipazione, l’ascolto, il dialogo. E la partecipazione non si improvvisa: va coltivata, educata, allenata. Richiede consapevolezza, senso critico, responsabilità.”

“Essere cittadini significa prendere posizione. Perché l’indifferenza è il contrario della democrazia. Dire ‘non mi riguarda’ è smettere di avere a cuore il bene comune. E invece, sono fatti nostri – sì, sono fatti nostri – se un commerciante è costretto a pagare il pizzo. Sono fatti nostri se un diritto viene violato, se un bene collettivo viene danneggiato. Sono fatti nostri se qualcuno cerca di seminare paura, come quando si spara contro l’auto della madre di un magistrato.”

“Se vogliamo portare davvero a compimento quella Liberazione iniziata ottant’anni fa, dobbiamo compiere una rivoluzione silenziosa ma potente: quella delle coscienze. Dobbiamo costruire una Manfredonia dove nessuno resti escluso dai diritti fondamentali: la casa, il lavoro, la salute. Dove legalità e giustizia sociale siano pilastri concreti della vita quotidiana.”

“La forza di una comunità si misura nella sua capacità di prendersi cura del bene comune. Lo so, non è facile. È faticoso, è scomodo, spesso si rischia di apparire soli. Ma è questo, oggi, l’atto più autentico e rivoluzionario che possiamo compiere: prenderci cura gli uni degli altri.”

“Oggi, come Sindaco, ma prima ancora come cittadino, dico con convinzione: Viva l’Italia liberata. Viva l’Italia antifascista. Viva il 25 Aprile.”

Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia.