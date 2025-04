Scontro frontale tra auto e moto: muore il 21enne Matteo Comes nel Barese

Castellana Grotte (Bari) – Un giovane di 21 anni, Matteo Comes, ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Castellana Grotte ad Alberobello.

Il dramma si è consumato nel giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo era in sella a una moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con un’autovettura in un tratto della strada provinciale.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al motociclista.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno potuto solo constatarne il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del Radiomobile di Monopoli, al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Lo riporta quotidianodipuglia.it