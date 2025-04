Ufficializzata la lista dei candidati consiglieri per "Lesina Futura"

Il direttivo della nostra lista elettorale a sostegno di Alessandra Matarante come candidato Sindaco ha da poco ufficializzato la lista dei dodici candidati che comporranno la squadra di “Lesina Futura”, in vista delle prossime elezioni amministrative del 25-26 maggio: un gruppo coeso e competente, formato da donne e uomini che hanno scelto di mettere le proprie energie, idee e professionalità al servizio della comunità.

I candidati sono: candidata a sindaco Alessandra Matarante Dott.ssa in Ing. Navale, docente di scuola secondaria; candidati alla carica di consigliere comunale Lello Biscotti avvocato; Maria Nunzia Cicculi avvocato; Giovanni Florio avvocato; Armando Lombardi avvocato, Michele Lombardi Commercialista; Tiziana Maselli dott.ssa in legge, intermediaria assicurativa; Chiara Mastropasqua dott.ssa in economia- imprenditrice agricola; Nello Montoro appartenente all’Arma dei Carabinieri; Concetta Orlando infermiera; Michele Panunzio Dott. in scienze e tecnologie alimentari- libero professionista; Cosimo Pezzicoli operaio; Franco Schiavone Commercialista.

Questa lista nasce da un percorso collettivo fondato sull’ascolto e sulla partecipazione, che ha visto nelle ultime settimane un fitto calendario di tavoli monotematici e incontri pubblici: dalla Marina di Lesina al centro cittadino, il gruppo di “Lesina Futura” ha dialogato con associazioni locali, gestori balneari, operatori agricoli e della pesca, medici di base, tecnici, artigiani, commercianti, volontari e promotori culturali.

Un’agenda intensa di confronto, iniziata con il mese di aprile, che ha toccato temi cruciali per il territorio come la valorizzazione della marina, il miglioramento dei servizi e dei trasporti, il rilancio dell’agricoltura e della pesca, il potenziamento dei presidi sanitari, il sostegno all’impresa, alla cultura, allo sport, e la costruzione di un bilancio partecipato attraverso la futura “Consulta delle Associazioni”.

“Nei prossimi giorni si terrà un incontro pubblico di presentazione ufficiale della lista e del programma elettorale, sarà un’occasione aperta a tutti, per conoscere da vicino i candidati e condividere visioni, impegni e obiettivi: partecipare significa contribuire attivamente alla costruzione di una Lesina più giusta, viva e proiettata al domani. Vi aspettiamo!”.