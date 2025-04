Vasco Rossi torna a Castellaneta Marina: al via le prove del nuovo tour ph puglia.com

CASTELLANETA MARINA (TARANTO) – Come da tradizione, Vasco Rossi ha scelto ancora una volta la Puglia per dare il via alle prove del suo attesissimo tour.

Il rocker di Zocca è arrivato a Castellaneta Marina, località a cui è particolarmente legato e di cui è cittadino onorario, per iniziare la preparazione del live show 2025.

A renderlo noto è stato lo stesso artista, con una storia pubblicata sui social, in cui ha annunciato ai fan il suo arrivo nella località tarantina.

Anche quest’anno le prove si svolgeranno al Cromie, celebre discoteca della zona, ormai quartier generale delle fasi pre-tour di Vasco.

La permanenza pugliese durerà circa un mese e seguirà il consueto copione: allenamenti in spiaggia, selfie con i fan e naturalmente tanta musica.

A fine maggio, il trasferimento a Bibione per le due anteprime che precederanno il debutto ufficiale del tour.

L’edizione 2025 partirà da Torino e toccherà poi le città di Firenze, Bologna, Napoli, Messina e Roma.

Nessuna tappa a Bari quest’anno, a differenza del 2024, quando il capoluogo pugliese era stato tra le tappe principali del tour, con ben quattro concerti sold-out allo stadio San Nicola.