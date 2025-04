Aleasya Costruzioni vince il ricorso: annullata l’interdittiva antimafia della Prefettura di Foggia

FOGGIA – Si chiude con una vittoria piena per la Aleasya Costruzioni S.r.l. il lungo contenzioso amministrativo che la vedeva contrapposta alla Prefettura di Foggia e al Ministero dell’Interno. Con sentenza depositata il 18 aprile 2025, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello ministeriale, confermando l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa a carico dell’impresa edile nel novembre 2023. La decisione definitiva mette un punto fermo a una vicenda giudiziaria che aveva destato attenzione a livello locale, ribadendo quanto già stabilito dal TAR Puglia, che aveva accolto il ricorso della società per eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e carenza di fondamento fattuale.

La Prefettura aveva negato l’iscrizione della Aleasya Costruzioni alla cosiddetta white list, ritenendo sussistente un rischio di condizionamento mafioso sulla base di presunte frequentazioni sospette, legami familiari e assetti societari collegati a contesti criminali locali. L’impresa, attiva nel settore edilizio, era stata descritta come “di famiglia” e indicata come potenzialmente vicina alla cosiddetta Quarta Mafia. Tuttavia, tanto il TAR quanto il Consiglio di Stato hanno giudicato insufficienti e generiche le argomentazioni prefettizie. I giudici amministrativi hanno sottolineato come nessuno dei soggetti coinvolti presenti condanne o rapporti diretti con sodalizi mafiosi e che la struttura familiare della società, di per sé, non costituisce elemento sufficiente per presumere un’infiltrazione criminale.

Nelle motivazioni della sentenza, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha rimarcato che il rischio di condizionamento mafioso non può essere presunto automaticamente, ma deve essere dimostrato con elementi “gravi, precisi e concordanti”. Nel caso della Aleasya Costruzioni, gli elementi raccolti dalla Prefettura sono stati considerati frammentari e privi della necessaria intensità probatoria. Anche i rapporti della società con il Comune di Foggia — limitati a due affidamenti diretti di modesto valore — sono risultati del tutto regolari e privi di indizi di anomalia.

All’indomani della sentenza, il 26 aprile 2025, Aleasya Costruzioni ha inviato una nota ufficiale ai media locali per comunicare l’esito favorevole del giudizio. “Per giusta informazione alla cittadinanza – si legge nel comunicato – trasmettiamo la sentenza con cui l’Organo Supremo ha respinto l’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di Foggia”. Un gesto che testimonia la volontà dell’impresa di ribadire pubblicamente la propria correttezza e il rispetto delle regole.

A completare il quadro favorevole per Aleasya Costruzioni, il Consiglio di Stato ha condannato il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Foggia al pagamento delle spese processuali, quantificate in 2.000 euro oltre oneri di legge, in favore della società resistente. Una conclusione che, oltre a riabilitare pienamente l’immagine dell’impresa, pone un forte accento sulla necessità di un utilizzo rigoroso e fondato degli strumenti di prevenzione antimafia.

Lo riporta l’immediato.net