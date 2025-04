Cerignola, allarme criminalità organizzata: il Comitato Commercianti e Partite IVA lancia l’appello dopo il servizio de “Le Iene”

CERIGNOLA (FOGGIA) – Il servizio de Le Iene sulla criminalità organizzata a Cerignola ha riacceso i riflettori su un fenomeno che da anni mina il tessuto economico e sociale della città.

A commentare l’inchiesta televisiva è il Comitato a tutela dei Commercianti e delle Partite IVA, che attraverso una nota ufficiale ribadisce la necessità di interventi immediati e incisivi.

“Pur riconoscendo l’importanza di valorizzare i tanti aspetti positivi di Cerignola, non si può ignorare la gravità della situazione”, afferma il portavoce del Comitato, Specchio.

“È urgente adottare misure concrete contro una delinquenza organizzata che continua a penalizzare commercianti e imprenditori locali.”

Il Comitato ricorda come, già nel corso di un incontro tenutosi il 1° aprile scorso con l’Assessore comunale alla Sicurezza, Teresa Cicolella, siano state avanzate proposte precise: il potenziamento del Commissariato di Polizia con il riconoscimento di primo livello e un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine.

Proposte portate anche all’attenzione del Prefetto.

Altri suggerimenti, come l’attivazione dell’operazione “Strade sicure” e l’istituzione di “zone rosse” per la protezione delle aree commerciali più esposte, non hanno invece trovato riscontro.

“Sono misure che possono sembrare drastiche, ma rispecchiano fedelmente la gravità della situazione”, prosegue il Comitato, che punta il dito contro una gestione ritenuta troppo superficiale dell’emergenza.

Nel servizio di Le Iene, Cerignola è descritta come un epicentro della criminalità specializzata in furti d’auto e assalti ai furgoni portavalori, una realtà difficile che il Comitato spera venga affrontata senza cadere nella trappola della sola stigmatizzazione.

“Domenica prossima, Le Iene dedicheranno nuovamente spazio alla nostra città.

Auspichiamo – conclude la nota – che l’attenzione mediatica serva a riconoscere e affrontare seriamente il problema, piuttosto che a infangare ulteriormente l’immagine di Cerignola.”