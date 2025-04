Cerignola, Raffaele: "Chiudiamo un campionato strepitoso, ora testa ai playoff"

Ultima tappa della regular season per l’Audace Cerignola. Domani sera, alle ore 20:00, allo stadio “Monterisi” andrà in scena la sfida contro il Latina, appuntamento che chiuderà ufficialmente il campionato prima dell’inizio dei playoff. Un match che, pur senza particolari riflessi sulla classifica, rappresenta comunque un banco di prova importante per mantenere alta la concentrazione. Alla vigilia, il tecnico Giuseppe Raffaele ha tracciato un bilancio della stagione e anticipato le scelte in vista della gara:

“È una partita con cui vogliamo chiudere un campionato strepitoso sotto tanti punti di vista”, ha dichiarato. “Abbiamo compiuto un cammino lungo, faticoso, con tante prestazioni di altissimo livello. Nelle ultime due partite abbiamo pagato qualcosa a livello mentale, ma adesso ci teniamo a chiudere bene”.

Con la certezza di essere già proiettati alla post-season, Raffaele ha spiegato l’importanza di gestire le forze: “La gara non peserà sulla classifica, ma dobbiamo tenere conto di molte cose. Stiamo cercando di recuperare i giocatori che hanno speso tantissimo durante l’anno. Avremo venti giorni prima dei playoff, li sfrutteremo tutti per arrivare pronti il 18 maggio”, ha assicurato. Proprio in quest’ottica, domani sarà inevitabile un ampio turnover: “Ci sarà un turnover obbligato: Tascone e Romano sono indisponibili, Cuppone, anche se recuperato, non sarà rischiato. Volpe resterà fuori, Martinelli è diffidato e lo preserveremo. Siamo con 7-8 assenze fisiche, quindi darò spazio a chi finora ha avuto meno opportunità”.

Nonostante le difficoltà, la volontà è quella di regalare una bella prestazione ai tifosi nell’ultimo impegno casalingo della stagione regolare: “Domani cercheremo comunque di fare una bella partita e di chiudere al meglio. In questi giorni stiamo lavorando in maniera mirata, anche a livello individuale, per ritrovare la migliore condizione fisica”, ha concluso Raffaele.

Il Cerignola guarda al futuro con fiducia, consapevole di aver costruito, passo dopo passo, una stagione da protagonista. Ora il countdown verso i playoff è ufficialmente iniziato.

