Chi è Rosa Diletta Rossi: carriera e vita privata della giovane attrice originaria del Foggiano

LUCERA (FOGGIA) – Attrice versatile e dal talento cristallino, Rosa Diletta Rossi è nata a Roma il 18 ottobre 1988, ma le sue radici affondano in Puglia, precisamente tra Foggia e Lucera, città d’origine dei suoi genitori: madre insegnante e padre medico.

Il debutto sul grande schermo risale al 2012, con Maìn – La casa della felicità di Simone Spada.

Da allora, la carriera di Rosa Diletta Rossi ha conosciuto una crescita costante, lavorando sotto la direzione di registi internazionali e di fama, come Abel Ferrara in Pasolini (2014) e Sergio Castellitto in Fortunata (2017).

Prossimamente sarà protagonista al cinema in Martedì e Venerdì, film scritto e diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, dove recita al fianco di Edoardo Pesce.

La sua recente partecipazione al programma La volta buona potrebbe essere l’occasione ideale per presentare al pubblico questo nuovo progetto.

Accanto al cinema, Rosa Diletta Rossi ha costruito una solida carriera televisiva.

Ha esordito nel 2010 nella miniserie Mia madre diretta da Ricky Tognazzi, per poi collezionare ruoli in serie di successo come Che Dio ci aiuti, Suburra – La serie, Nero a metà e Maria Corleone (2023), dove ha vestito i panni della protagonista.

Molto riservata sulla sua vita privata, l’attrice non ama condividere dettagli personali, compresa la sua situazione sentimentale.

Oltre alla recitazione, Rosa Diletta Rossi coltiva altre passioni artistiche come la danza e il canto, a testimonianza di una formazione poliedrica e di un talento in continua evoluzione.

