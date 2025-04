Il Tennis Club Foggia accende il grande padel: dal 27 aprile il Torneo Open 2025

Dal 27 aprile al 4 maggio, il circolo di via del Mare ospiterà il Torneo Open Padel 2025, appuntamento che si preannuncia imperdibile grazie alla presenza di campioni di caratura mondiale. A impreziosire il tabellone ci sarà infatti Cristiano Marcelo Calneggia, campione mondiale di Fascia 1 ed ex numero 17 del ranking internazionale, pronto a infiammare il pubblico foggiano con il suo talento. A testimoniare l’entusiasmo che accompagna l’evento è Valentina Landi, presidente del Tennis Club Foggia: “Dopo una breve pausa per riorganizzare le idee, siamo tornati in pista. Siamo molto soddisfatti della risposta ricevuta, con ben 44 iscritti e una nutrita partecipazione di atleti di altissimo livello, in particolare provenienti dalla Puglia”.

Oltre a Calneggia, il torneo vedrà protagonisti anche diversi forti interpreti della Fascia 2, garantendo un livello tecnico elevatissimo e sfide tutte da vivere. Le gare si disputeranno sui due campi coperti da padel all’interno della moderna struttura pressostatica del club, assicurando condizioni ideali per spettacolo e competizione. Grande soddisfazione anche da parte di Danilo Pernice, Direttore Sportivo del Tennis Club Foggia, che presenta così il Torneo Open Padel 2025: “Vogliamo che sia prima di tutto una grande festa dello sport, aperta a tutti. Ospiteremo atleti di altissimo livello, in un clima di entusiasmo, correttezza e amicizia. Ci aspettiamo giornate appassionanti, con grande partecipazione e tanto sano divertimento”. In palio, oltre al prestigio, ci sarà anche un montepremi di 2.000 euro, a testimonianza dell’importanza crescente dell’evento nel panorama pugliese e non solo.

Tutto è pronto, dunque, per una settimana all’insegna della passione sportiva: dal 27 aprile al 4 maggio il Tennis Club Foggia si trasformerà nella capitale del padel pugliese, con giornate di sfide ad alta intensità, spettacolo e forti emozioni.

