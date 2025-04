Ricordiamo tutti quel “buona sera” iniziale. Tutti sorrisero per la semplicità di un saluto così comune e divenuto quasi inusuale. A qualcuno, però, ha fatto venire in mente il Totò di “Miracolo a Milano”.

“Buon giorno” – “A chi la dì Buon giorno” – “A lei” – “A me?” – “Sì” – “Ma lei mi conosce?” – “No”- “Ma cosa vuol dire allora con questo Buon giorno?”– “Vuol dire veramente Buon giorno” – “Ma va là”. Una delle prime scene del film “Miracolo a Milano“. Per Totò, che esce adulto dall’orfanatrofio dove è entrato bambino, questo primo incontro è l’anticipo di quello che l’attende nella città. La sua mamma, però, gli ha donato uno spirito semplice e l’immaginazione, che gli permettono di resistere al cinismo, ai calcoli, agli interessi.

Bergoglio ha parlato più volte di cinema. Lo ha fatto quando smetteva la lettura del testo “ufficiale”, alzava lo sguardo, riportava esempi quotidiani, faceva riferimento a libri o film… Erano le cose che rimanevano più impresse, dette con parole incerte in cui si avvertiva la traduzione improvvisata dalla lingua argentina. Ha amato molto il cinema neorealista, quello nato nella guerra e alla fine degli anni quaranta. “Per noi bambini, quei film, (Roma città aperta, Sciuscià, Paisà...) ci hanno fatto capire la tragedia della guerra mondiale… noi l’abbiamo conosciuta tramite i migranti e i film“. Bergoglio raccontava che al cinema (aveva 10 – 12 anni) ci andava con i genitori, capitava di vedere anche 2 – 3 film di seguito. “Credo di aver visto tutti i film di Anna Magnani e Aldo Fabrizi”.

Il cinema era un grande momento di aggregazione, di ricostruzione del tessuto sociale. Per Bergoglio è stato un luogo di memoria, un’officina di parole, un esercizio di immaginazione. Lì si è formato il cuore, dice. Piazze, sale, oratori animati da persone che nella visione dei film trasferivano speranze e attese. Si piangeva anche. “Certe realtà si vedono solo con gli occhi ripuliti dalle lacrime”. Si andava via, continuando a parlare del film, e si avvertiva un senso di sollievo nell’affrontare le ansie e le difficoltà quotidiane. Un momento educativo e formativo per collegare le proprie esperienze e sofferenze a quelle di altri; riconoscersi nelle tragedie di tutti dava la forza per lottare e andare avanti.

“Come sarebbe bello – ha detto in un’intervista – riscoprire attraverso il cinema l’importanza di educare allo sguardo puro. Proprio come ha fatto il neorealismo. Ha cambiato il nostro sguardo miope avvicinandolo allo sguardo stesso di Dio. Uno sguardo che provoca la coscienza” (Cita il film di De Sica: I bambini ci guardano del 1943).

Il cinema neorealista è stato scuola di umanità. Quei film ci hanno insegnato a guardare la realtà con occhi nuovi. Hanno aiutato a ricostituire il tessuto sociale, aggregare la comunità, creare la memoria collettiva. Nella crudezza della guerra crollano miti, proclami roboanti, mistificazioni… nasce una comune aspirazione a un’arte fondata su nuovi valori umani. Non più una chiusura egoistica in se stessi, ma apertura cordiale agli altri (ecco il “buon giorno” e la “buona sera”, parole dette da uno sconosciuto a sconosciuti). Non più intimismo esasperato ma una disposizione a capire gli altri entrando con empatia nella loro vita e nei loro affetti. Non più compiacimento nel passato ma rappresentazione della vita di ogni giorno, della cronaca quotidiana, dei fatti, dei sentimenti che sono propri dell’uomo comune, con il gusto di essere e sentirsi uomo fra gli uomini.

Bergoglio ha amato “Roma città aperta” e soprattutto “La strada” di Fellini. Ne ha parlato in una Pasqua di qualche anno fa, a braccio. Ha citato quel discorso sul sassolino che fa il Matto a Gelsomina. “Anche questo sassolino ha un senso, ha un posto…” E Gelsomina scopre per un attimo la sua dignità La pietra scartata dai costruttori diviene testata d’angolo.

Ci sono tre film più recenti da lui amati. Rapsodia in agosto di Kurosawa, da Bergoglio utilizzato nella catechesi per parlare del dialogo tra nonni e bambini, sullo sfondo della bomba atomica su Nagasaki. Andrej Rublev di Tarkovskj. Un grande pittore di icone non riesce più a dipingere e diviene muto per il trauma della guerra. Finché non assiste alla fusione di una campana e al primo rintocco… il cuore si apre e la sua lingua si scioglie. Il pranzo di Babette di Gabriel Axel è citato in uno dei documenti più importanti di Papa Francesco: Amoris laetitia. Babette fugge dalla repressione della Comune di Parigi, trova ospitalità (lei cattolica) presso due sorelle protestanti e zitelle. Con i soldi di una vincita prepara un pranzo da “deliziare gli angeli” e sana le discordie del paese. Babette, “la generosa cuoca” agisce senza vanità “ma con la gioia che deriva dal procurare diletto agli altri”.