La foto del colloquio tra Trump e Zelensky nella Basilica di San Pietro prima del funerale del Papa

Terminati i funerali di Papa Francesco in diretta da piazza San Pietro celebrati dal cardinale Giovanni Battista Re. Ora il corteo per accompagnare la bara verso la Basilica di Santa Maria Maggiore dove sarà sepolto il Pontefice, per la tumulazione della salma.

Presenti circa 250mila fedeli per l’ultimo addio a Bergoglio secondo la sala stampa vaticana. Mostrata anche foto storica dell’incontro tra Zelesnky e Trump. Attesa per l’inizio del conclave per scoprire chi sarà il successore di Bergoglio.

Lo riporta Fanpage.it