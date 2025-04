Manfredonia, Manzella: "Differenziare anche in mezzo all'inciviltà è un atto di cultura e rispetto"

MANFREDONIA (FOGGIA) – In un contesto dove l’inciviltà sembra dilagare, come si può parlare seriamente di raccolta differenziata?

A Manfredonia, come in molte altre realtà, l’immagine quotidiana è spesso desolante: sacchi abbandonati ai bordi delle strade, rifiuti nei campi, cassonetti trasformati in discariche a cielo aperto e regole sistematicamente ignorate.

Eppure, sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane, proprio in questi contesti è fondamentale insistere sulla raccolta differenziata.

“La differenziata – spiega – è una scelta culturale. Anche in un mare di inciviltà, chi rispetta le regole compie un gesto morale e civile, non solo verso la comunità, ma verso sé stesso e il futuro”.

Anche un singolo gesto, come quello di una famiglia che separa correttamente i rifiuti in un condominio in cui tutti gli altri ignorano le regole, diventa un messaggio forte e chiaro: il cambiamento parte da piccoli atti di responsabilità personale.

Manzella ricorda, però, che la raccolta differenziata può funzionare solo se supportata da un sistema organizzato ed efficiente: “Servono cassonetti chiari e ben segnalati, orari di raccolta rispettati, isole ecologiche operative e controlli seri. Se tutto questo manca, allora la responsabilità non è solo dei cittadini, ma anche delle istituzioni che li governano”.

Una sfida che richiede impegno, costanza e collaborazione. Anche — e soprattutto — quando tutto intorno sembra gridare il contrario.